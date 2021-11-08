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Mehmet Altan'ın telefonunu dinleten eski hakim hakkında karar verildi

08.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay, yazar-akademisyen Mehmet Altan için 'pastör' kod adıyla istenen telefon dinleme talebine onay veren eski hakim Metin Özçelik'e, 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mehmet Altan'ın telefonunu dinleten eski hakim hakkında karar verildi

Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı, 2009'da Mehmet Altan'ın telefonunun dinlenmesi için talepte bulundu. Talep yazısında Altan'ın adı yerine 'pastör' kod adı kullanıldı. Mahkemece bu talebe onay verildi ve Altan’ın telefonu dinlemeye alındı. Altan, 2012’de dinleme kararıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Altan'ın suç duyurusu dilekçesi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmasından sonra işleme konuldu ve kararı veren hakimler hakkında soruşturma başlatıldı.
Hakimle Savcılar Kurulu, talebe onay veren heyetten iki isim için soruşturma izni verirken, bir ismi kapsam dışında tuttu. İki isimden birinin firari olduğu anlaşıldı. Bu nedenle heyetten sadece Metin Özçelik hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. İddianamede Özçelik’in, avukat Serdar Öztürk hakkında delil olmadığı halde, ofisinin usulsüz şekilde aranmasına ilişkin karardan da sorumlu olduğu belirtildi.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, FETÖ üyeliğinden ceza alan ve meslekten ihraç edilen Metin Özçelik hakkında kararını verdi. Karar duruşmasına sanık Özçelik, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı sanığın, Mehmet Altan'a yönelik 'görevi kötüye kullanma' suçundan beraatına, Avukat Serdar Öztürk'e yönelik 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği gerekçesiyle de cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

'BERAATIMA KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM'

Sanık Özçelik ise son savunmasında "Gerek birleşen dosyada gerekse ana dosyada üzerime atılı suçlar subut bulmamıştır. Bu nedenle beraatıma karar verilmesini talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise düşme kararı verilmesini, bu da mümkün olmadığı takdirde daha önceki savunmalarımda belirttiğim gibi lehime olan tüm hususların uygulanmasını talep ediyorum. Dosya kapsamında vermiş olduğum tüm kararları kanunlara ve usule uygun olarak yargısal takdir hakkı kapsamında vermiş bulunmaktayım" dedi.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, ana dosya ve birleşen dosya bakımından isnat edilen eylemlerin bir bütün halinde 'görevi kötüye kullanma' suçunu oluşturduğu kanaatine vararak, sanık Metin Özçelik'e önce 1 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, sanığın söz konusu suçu zincirleme biçimde işlediği anlaşıldığından artırılarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çıkarıldı. Sanığın yararına cezayı hafifletecek takdiri indirim sebeplerinin de bulunmadığına hükmedildi.

DHA

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