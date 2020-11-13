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Mehmet Baransu davası karar için son kez ertelendi

13.11.2020 12:49 | Son Güncelleme:
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Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu’nun, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haberi kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50 yıla kadar yargılandığı davada mahkeme, Baransu’nun avukatının mazeretinin son kez kabulüne karar vererek bir sonraki celsenin karar duruşması olduğunu belirtti.Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber kapsamında "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.Anadolu 2.

Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu’nun, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haberi kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50 yıla kadar yargılandığı davada mahkeme, Baransu’nun avukatının mazeretinin son kez kabulüne karar vererek bir sonraki celsenin karar duruşması olduğunu belirtti.
Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber kapsamında "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, sanık Murat Şevki Çoban’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu avukatı Atike Işılcan Şahlanan salonda hazır bulundu. Sanık Mehmet Baransu’nun avukatı Yahya Engin mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmedi.
Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Mehmet Baransu’nun ve sanık Murat Şevki Çoban’ın “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme”, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme” ve “MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine söz alan katılan avukatı, “Mütalaaya bir diyeceğimiz yoktur. Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz” dedi.

“Gelecek celse savunma yapacağım”
Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Mehmet Baransu, “Avukatım mazeretli olduğu için gelememiştir. Gelecek celse avukatım huzurunda savunmamı yapacağım” diye konuştu.

Taraflara son kez süre verildi
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu avukatı Yahya Engin’in mazeretinin son kez kabulüne hükmederek, bir sonraki celsenin karar duruşması olduğunu, yeniden mazeret sunması halinde yargıda hedef süre, dosyanın geldiği aşama, dosyanın sürüncemede kalmaması açısından mazeretinin reddedileceğini belirtildi. Mahkeme, UYAP’tan yapılan sorgulamada verilecek duruşma günü sanık Baransu’nun avukatının duruşmasının olmadığının görüldüğünü belirterek, bir sonraki duruşmaya katılmaması halinde başka bir avukata yetki belgesi verebileceği hususunda ihtar yapılmasına karar verildi. Sanık ve avukatlara da bir sonraki celsenin karar duruşması olduğu belirtilerek, mazeret sunmaları halinde mazeretlerinin reddedileceği kaydedildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinde Baransu’ya ait "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı anlatıldı. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban ve Mehmet Baransu’nun, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge, bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilmişti.
İddianamede, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından ayrı ayrı 30 yıl 2 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Yargılamayı yapan Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla dosyanın basın suçlarına bakmakla görevli İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetmişti.

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