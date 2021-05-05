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Mehmet Ceyhan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

05.05.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr Mehmet Ceyhan, tam kapanma sürecindeki son durumu CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'a değerlendirdi. 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerine dikkat çeken Ceyhan önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ceyhan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında flaş açıklamalarda bulundu. Ceyhan özetle şunları söyledi:

Pandeminin son noktası kesinlikle aşı. Tedbir ile bu işi idare ettirmek çok yorucu. Biz de bekliyoruz aşılar için. Bütün ülkelerin aşı temininde sıkıntılar çıktı. Almanya istediği miktarda aşı temin edemedi. Herkes hızlandırmak ve bu aşılama sürecini kısa sürede bitirmek istiyor.

18 MAYIS VE 18 HAZİRAN NEDEN ÖNEMLİ?

Metropollerden Anadolu'nun değişik bölgelerine giden insanların dönüşünü göreceğiz. Dönüşte eğer, gidişteki görüntüleri görürsek hoş olmaz.

Metropollerde bir azalma zaten bekliyoruz. Çünkü nüfus azaldı, toplu taşımadaki yoğunluk azaldı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vaka artışı görebiliriz. Bu kısıtlama öncesi seyahatler yüzünden. 17 Mayıs sonrası bu yüzden önemli. Bunu kontrollü yapmamız gerekiyor.

Eğer biz 29 Nisan'dan önceki yaşantımıza geri dönersek, birkaç hafta sonra bir artış dönemi yeniden yaşayacağımız aşikar. Önlemsiz yaşarsak görülecek. Ne zamana kadar bu dalgalanmayı göreceğiz? Aşılanma yapılana kadar.

"HASTANELERDE ÇOCUK VAKA SAYISI ÇOK FAZLA"

Hastanelerde çocuk vaka sayısı çok fazla. Okullar çok ciddi bir kaynak haline geldi. Eğer okulları açacaksak, diğer önlemler devam ederken açacağız. Acil açılması gereken sektörlere öncelik vermemiz gerekiyor. Bulaş riski en yüksek olan yerlerdeki kısıtlamayı en son kaldıracağız. Toplu taşıma ve iş yerleri gibi. Bunlara dikkat edersek, azalma trendini devam ettirebiliriz.

Bu kapanmanın etkisini önümüzdeki hafta görmeye başlayacağız. Kısıtlama önlemlerinin henüz etkisini görmedik."

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