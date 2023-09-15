HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mehmet Ceyhan'dan Eris varyantı uyarısı! 'Bulaşı engellemezsek pandemi devam edebilir'

Mehmet Ceyhan'dan Eris varyantı uyarısı! 'Bulaşı engellemezsek pandemi devam edebilir'

15.09.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Eris varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eris varyantının ağır hastalık yapma özelliği olmadığını, hastalığı önlemenin yolunun aşı ve hastaları izole etmek olduğunu söyleyen Ceyhan, "Eğer varyantın bulaşmasını engellemezsek, uzun süre yeni varyantlarla pandemi devam edebilir" dedi. İşte Ceyhan'ın o açıklamaları...

Mehmet Ceyhan'dan Eris varyantı uyarısı! 'Bulaşı engellemezsek pandemi devam edebilir'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de 9 kişide görülen Eris varyantı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, haftalardır Eris varyantının Türkiye’de olduğunu söylediğini belirterek, "Bu varyantın Türkiye’de bulunmaması mümkün değildi. Bütün dünyada 50’nin üzerinde ülke rapor etmiş, diğer ülkeler de kontrol etmediği için görmüyordu. Türkiye’de de tanı kriterleri salgının başında Covid-19'un ağır seyrettiği dönemde belirlendiği için kriterlere uyan vaka çok azdı. O yüzden de az örnek bakılıyordu. Siz virüsü az bulunca varyant analizini de az yapabiliyorsunuz. Yoksa 9 kişide değil, çok daha yüksektir. Bütün dünyada artıyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde bütün Covid-19 vakalarının yüzde 17’si, İngiltere’de yüzde 20’si Eris varyantına bağlı. Türkiye’de de onlara yakın oranda bu son vakaların arttığı dönemde bir oran olduğunu tahmin etmek zor değil" diye konuştu.

Eris varyantı nedeniyle telaşlanmaya gerek olmadığını ifade eden Ceyhan, "Eris varyantının bir özelliği yok. Daha ağır bir hastalık yapmıyor. Ancak daha hızlı bulaşıyor. Daha önceki varyantlardan daha bulaşıcı. Buna yönelik önlemler alınması lazım. Özellikle risk grubundaki insanlar, yani 65 yaşın üzerindeki insanlar, kronik organ rahatsızlığı olan ve bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlarda ağır seyredebilir. Ölümlere de yol açabiliyor. Özellikle o grupları koruyucu önlemler alınması lazım" dedi.

40f9694736d70269483d78598f2b6e8f

'HASTALIK BELİRTİSİ OLAN TURİSTLERE TEST YAPILMALI'

Hastalığın artış nedenlerine de vurgu yapan Ceyhan, "Okullar açılıyor. İnsanlar aynı anda tatilden dönüp iş yerlerinde kapalı ortamlarda kalabalıklar oluşturuyor. Birbirine daha çok bulaştırıyor. Ona bağlı bir artış daha önceki yıllarda da gördük. Şimdi de görüyoruz. Devletin risk grubunda olan insanlar için aşısı eksikse aşı temin etmesi gerekmektedir. RNA aşılarının etkin olduğunu biliyoruz. Eris varyantının çok yoğun görüldüğü ve giderek arttığı ülkelere baktığınız zaman İngiltere 1’inci sırada, onu Amerika ve bütün Batı Avrupa ülkeleri takip ediyor. Bu ülkeler Türkiye’ye yoğun turist gönderiyor. Geldiklerinde hastalık belirtisi olanlara test yapıp, test pozitif çıkarsa varyant analizi yapmak durumundasınız. Okullarda da önlemlerin alınması gerekmektedir. Örneğin, çantada dezenfektan taşıma, çocukların ortak el temasında bulunduğu merdiven trabzanları, kapı kolları gibi yerlerin günlük olarak temizlenmesi gerekir" diye konuştu.

'BULAŞI KESMEK ZORUNDASINIZ'

Ceyhan, en önemli önlemin bireysel önlemler olduğuna dikkat çekerek, "Riskli grup önemlidir. Onlarda ağır seyredip, ölüme yol açabiliyor. Eskisi gibi okulların kapatılması gibi durumlar şu anda söz konusu değil. Bu bulaşı bir şekilde kesmek durumundayız. Her gelişen varyant hafif seyretmeyebilir. Birdenbire karşımıza daha ağır seyreden ve daha çok bulaşan bir varyant çıkabilir. O zaman çok zor durumda kalırız. Bizim korktuğumuz daha ağır seyreden bir varyantın gelişmesi. Bu da tamamen tesadüf ile olan bir şey. Her an olabilir. Bunu önlemenin en etkili yolu, aşı yaparak, hasta olan insanları izole ederek virüsün etrafa bulaşmasını kesmek durumundayız. Eğer varyantın bulaşmasını engellemezsek, uzun süre yeni varyantlarla pandemi devam edebilir" dedi.

(DHA)

Bakan Koca duyurdu! Eris varyantı Türkiye'de "9 kişide görüldü" Bakan Koca duyurdu! Eris varyantı Türkiye'de "9 kişide görüldü"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk yorum İmamoğlu'ndan geldi!İlk yorum İmamoğlu'ndan geldi!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 265 zehir taciri yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu! 265 zehir taciri yakalandı
SON DAKİKA | Özgür Özel resmen duyurdu "CHP Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum" Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! İmamoğlu'nun paylaşımına anında yanıt verdiSON DAKİKA | Özgür Özel resmen duyurdu "CHP Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum" Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! İmamoğlu'nun paylaşımına anında yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ceyhan eris

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.