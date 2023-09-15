SON DAKİKA | Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu! Eris varyantı Türkiye'de "9 kişide görüldü"

Son dakika haberi: Bir süredir dünyanın pek çok ülkesinden haberlerin geldiği koronavirüsün yeni varyantı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Buna göre Eris varyantı Türkiye'de! İşte detaylar...

"9 KİŞİDE GÖRÜLDÜ"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler." dedi.

"BİZDE DE ORTAYA ÇIKMASI MUHTEMELDİ"

Devamında Bakan Koca "Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

ERİS VARYANTININ BELİRTİLERİ NELER?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantının belirtilerinin, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer olduğu tespiti yapılmıştır. En yaygın görülen belirtiler de şu şekilde:

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı veya solunum güçlüğü,

Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı veya tıkanıklığı,

Tat veya koku kaybı, ishal veya mide rahatsızlığı.

Öte yandan Bakan Koca bir önceki paylaşımında da Defne Devlet Hastanesi'ndeki bir hekime saldıran zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Koca paylaşımında "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. “Zanlı” olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

