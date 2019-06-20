Konya'da sağanak sonrası yaşanan selde kendi yaptığı evinin büyük bölümü zarar gören, erzakı sulara kapılan 82 yaşındaki Mehmet Şimşek, hüzne boğuldu.

Merkez Meram ilçesine bağlı Çomaklar Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve sonrasında oluşan sel, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Mahalle girişindeki kendi yaptığı 60 yıllık evinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Aniden bastıran sağanak ve sonrasında oluşan selde evinin büyük bölümü yıkılan Şimşek, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

- "Ahir vaktimde böyle afet görmedim"

Şimşek, yıllar önce eşini kaybettiğini, evinde yalnız yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Evin yarısı gitti. Böyle büyük bir afet geldi. 82 yaşındayım, daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Ahir vaktimde böyle afet görmedim. O sırada evde yalnızdım. İkindi sularında oldu. Dolu, kuzu dişi gibi sağanak bastırdı. Kuru dere yatağı üzerindeki köprü tıkanmış. Su, toprağı, taşı aldı, sürükledi. Alt katta bir odada erzak ve yiyecekler vardı, sel aldı gitti. Ne yapayım, Allah'tan geldi. Zarar büyük. Karşıdaki komşunun evinin temelinde oynama oldu."