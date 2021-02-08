Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci rektör yardımcısı olduktan sonra çok daha fazla araştırılmaya başlandı. Bu doğrultuda İnci’nin özgeçmiş bilgileri de merak ediliyor. 1987 yılında Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini alan İnci, 1992 yılında fiber optik sensörler alanında İngiltere’deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktor derecesi aldı. Mehmet Naci İnci , Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 1993 ile 1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yardımcı doçent, 1996 yılında ise doçent oldu.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun 1 Ocak’ta Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasının ardından üniversitenin üst yönetim kadrosu da şekillenmeye başladı. Buna göre rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi. Peki, Mehmet Naci İnci nereli, kaç yaşında ?

İnci, 1998 ile 1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya’da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken 1999 ile 2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. İnci, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında da görev aldı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde profesör olan İnci, 2014 ile 2018 döneminde bölüm başkanlığı yaptı.

Mehmet Naci İnci, Almanya’daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya’daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere’deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak yer aldı. Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten Mehmet Naci İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

