Mehmet Özhaseki, Ümitköy seçim ofisi açılışına katıldı

“Sonuç ne olursa olsun bu 3 ayı unutmayacağım”

Ümitköy seçim ofisi açılışına katılan Cumhur İttifakı Çankaya Belediyesi Başkan adayı Amber Türkmen ise şu şekilde konuştu:

"3 aydır, canı gönülden dedik ve yola çıktık. AK Parti ve MHP ilçe başkanlarıyla tek yürek olduk. Çalışmalarımızın son günlerine geldik. Her yerde gönüllere girdik, gittiğim her yerde Amber Başkan hoş geldin diyorlar. ‘Kadın fedakardır, kadın kendisini adar, biz kadın aday istiyoruz’ diyorlardı bu çağrıya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cevap verdi. Tabii bir teşekkürüm de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye. Katıldığı her yerde, ‘Çankaya adayımız Amber Türkmen’dir’ dedi. Çok keyifli bir seçim dönemi gerçekleştirdik. Sonuç ne olursa olsun bu 3 ayı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu kardeşiniz her zaman yanınızda olacak. Nereye baksanız beni göreceksiniz ama biliyorum ki gönüllerinizde zaten yerimi aldım. Ankara’nın büyük bir şansı var, o da Mehmet Özhaseki. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Ankara’yı yöneteceğiz. Kadın dostu bir kent için desteklerinizi bekliyorum.”