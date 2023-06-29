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  4. Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg'ten günlerdir haber alınamıyor! Arama alanı genişletildi, yırtıcı kuşlar da takibe alındı

Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg'ten günlerdir haber alınamıyor! Arama alanı genişletildi, yırtıcı kuşlar da takibe alındı

29.06.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası olan Korhan Berzeg, tatil için geldiği Balıkesir Gönen'de köpeği Tina ile birlikte kaybolmuştu. Günlerdir haber alınamayan Korhan Bezerg'i arama çalışmaları devam ediyor. Berzeg’in kaybolduğu iddia edilen bölgenin yol güzergahında araçların plakaları ile yakınlarının telefon görüşmeleri incelenirken, yırtıcı kuşlar da takibe alındı.

Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg'ten günlerdir haber alınamıyor! Arama alanı genişletildi, yırtıcı kuşlar da takibe alındı

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa’daki dağcı grupları da katıldı.

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Ankara tarafından özel olarak görevlendirilen, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek veriyor.

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YIRTICI KUŞLAR DA TAKİP EDİLİYOR

Havadan drone ile de destek verilen arama çalışmaları, 13’üncü günde de devam ediyor. Ekipler, Gönen ilçesinin yüksek rakımlı yerlerindeki mahallelerden başlayarak, Korhan Berzeg’in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi’ne doğru çalışmalarını sürdürüyor. Armutlu Mahallesi’nin çevresinde bulunan 4 mahallede de arama yapıldı. Ormanda ve ovada çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı zamanda yırtıcı kuşları da takip ediyor. Üzerinde yırtıcı kuşların yoğunlaştığı tespit edilen bölgeye ulaşan ekipler, bir koyun ve karga leşiyle karşılaştı. Arama alanı genişletilirken, Berzeg ile doberman cinsi köpeği Tina’nın izine hala ulaşılamadı.

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"ŞÜPHELİ BİR GÖRÜŞME OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR"

Korhan Berzeg’in kaybolduğu iddia edilen bölgenin 3-4 kez tarandığını söyleyen Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, “Hedef olmadığı için, kaybolduğu iddia edilen bölge birçok kez tarandı. Özel ekipler saha araştırması yaptı, ailenin ve çevredeki herkesin ifadesine başvurdu. Armutlu Mahallesi ve çevre mahallelerin sakinleriyle görüşüldü. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Geniş çaplı araştırma yapıyoruz. Fiziki arama sürerken, teknik arama boyutuna da geçtik. Her yerde mobese kamerası olmadığı için, bölgeden geçen araçların plakaları tek tek inceleniyor. Şüpheli bir araç var mı, buna bakılıyor. Ayrıca yakınlarının ve çevredeki kişilerin de telefon görüşmeleri kontrol ediliyor. Şüpheli bir görüşme olup olmadığı araştırılıyor. Bu da zaman alıcı bir işlem” dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Gönen Mehmet Şimşek

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