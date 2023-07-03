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Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg'ten günlerdir haber alınamıyor! Gelen iddialar sonrası harekete geçildi, arama orada yoğunlaştı

03.07.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası olan 83 yaşındaki Korhan Berzeg, tatil için geldiği Balıkesir Gönen'de kayboldu. Köpeğiyle birlikte çıktığı yürüyüş sonrası bir daha kendisinden haber alınamayan Berzeg için arama çalışmaları 17'nci günde de sürüyor. Berzeg'in, köpeğiyle birlikte Gönen Çayı çevresinde yatar vaziyette görüldüğü iddiaları üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg'ten günlerdir haber alınamıyor! Gelen iddialar sonrası harekete geçildi, arama orada yoğunlaştı

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri de katıldı.

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ANKARA'DAN EKİP GELDİ

Berzeg için başlatılan arama çalışması 17'nci günde de devam etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek verdi. Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, arama çalışmalarına destek verdi. İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arama çalışmaları, dün akşam itibariyle son buldu. Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekibin arama çalışması sürüyor.

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ARAMALAR O BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI

Korhan Berzeg'in köpeğiyle birlikte Gönen Çayı'nın kıyısında yatar vaziyette görüldüğü iddia edildi. İddialar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Gönen Çayı'nın bulunduğu bölgeye yoğunlaştı. Gönen Çayı'nın bulunduğu bölge üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlayamadı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekiplerin Gönen Çayı civarındaki arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Balıkesir Gönen Mehmet Şimşek

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