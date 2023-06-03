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  4. MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, nereli?

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, nereli?

03.06.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Şimşek'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu?

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, nereli?

Mehmet Şimşek'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni kabineyi açıkladı. Mehmet Şimşek yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ocak 1967'de Batman doğumlu. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ocak 1967'de Batman doğumlu. Baba adı Hasan, anne adı Mehdiye'dir.
Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.
Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

  1. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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