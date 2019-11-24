Mehmet usta eski dikiş makinelerine "hayat" veriyor

Eski dikiş makinelerinin yenilerine göre daha sağlam ve kullanışlı olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terzilik mesleğinin tamirciliği öğrenmesinde katkısı olduğunu belirterek, mesleğini çok sevdiğini ve elinden geldiği kadar sürdürmek istediğini anlattı.

Gelişen teknolojiyle sayıları her geçen gün azalan dikiş makinesi ustaları, tüm olumsuzluklara rağmen mesleklerini devam ettirmeye çalışıyor. Şanlıurfa'daki Kavafhane Çarşısı'nda 7 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini yaklaşık 23 yıl sürdüren Mehmet Kaya, daha sonra dikiş makinesi tamirciliğine merak sardı.

"Bu makineler annelerimiz ve ninelerimizin evlerde, terzilerin ise iş yerlerinde para kazanmak için kullandığı asırlık makineler. Teknolojinin gelişmesiyle bu makineler artık eskisi kadar talep görmese de meraklıları ilgi gösteriyor. Genellikle bize Şanlıurfa ve ilçelerinden getirilen makineleri tamir ediyoruz ancak il dışından İstanbul gibi illerden getirilenler de oluyor çünkü bu işi yapan usta sayısı artık yok denecek kadar azaldı.

Yeni makineler ne kadar çok talep görse de eskileri bana göre daha kaliteli ve güzel. Bu makineler artık üretilmediği için yedek parça bulamıyoruz bunun için Türkiye genelinde bulduğumuz eski makineleri satın alarak bazılarını tamir edip satıyoruz bazılarının da parçalarını kullanıyoruz. Eskisi gibi işlerimiz iyi olmasa da işimi severek yapıyorum, çok şükür geçimimi de sağlıyorum."

Kavafhane Çarşısı'nda aynı işi yapan usta kalmadığını ve tek kendisinin bu işi sürdürdüğünü ifade eden Kaya, mesleğin yok olmaması için oğlunu yetiştirdiğini ve oğlunun gelecekte iyi bir usta olarak mesleği devam ettirmesini istediğini kaydetti.