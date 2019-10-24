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"Mehmetçiğe selam gönder" kampanyasına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla sosyal medyada "Mehmetçiğe selam gönder" etiketiyle başlatılan kampanyanın yoğun ilgi görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından teşekkür klibi yayımlandı - Mehmetçiğin harekat bölgesindeki görüntülerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesi ve vatandaşların asker selamı verirken çekilen fotoğraflarının bulunduğu klipte, "Barış Pınarı Harekatı'nda bizi yalnız bırakmayan aziz milletimize sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla sosyal medyada "Mehmetçiğe selam gönder" etiketiyle başlatılan kampanyanın yoğun ilgi görmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığı teşekkür klibi yayımlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sırasında A Milli Futbol Takımı futbolcuları, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynadığı Arnavutluk ve Fransa karşılaşması sonrası Mehmetçiğe destek amacıyla asker selamı vermişti. Ayrıca, çeşitli branşlarda mücadele eden mili sporcular da kazandıkları şampiyonluklar sonrasında asker selamı ile desteklerini göstermişti.

Milli Savunma Bakanlığı da "Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin Tel Abyad’da çekilen görüntülerine yer vermişti.

Komandoların, "Şampiyon olan milli sporcularımızın ve Milli Takımımızın selamlarını aldık, gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Komando" ifadelerini kullandığı video, "MehmekçiğeSelamGönder" etiketiyle paylaşılmıştı.

Klibin yayımlanmasının ardından söz konusu etiketle sosyal medyada başlatılan kampanya yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 2,5 milyon kişi tarafından görüntülenen klip, 150 binden fazla kullanıcı tarafından beğenildi, 500 binden fazla destek yorumu aldı.
Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı da gösterilen yoğun ilgiye yeni bir kliple teşekkür etti.

Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki görüntüleri ile başlayan klipte, halkın söz konusu etiketle yaptığı destek paylaşımları da yer aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in selam verirken çekilen görüntülerinin bulunduğu klipte, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asker selamı verdiği fotoğraflar ile "Barış Pınarı Harekatı’nda bizi yalnız bırakmayan aziz milletimize sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Bakanlığı

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