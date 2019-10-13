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Mehmetçik için "sefer ve zafer duası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

Çanakkale'de protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve Mehmetçik'e destek olmak için Fetih Suresi okundu, dualar edildi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve Mehmetçik'e destek olmak için Çanakkale'de "sefer ve zafer duası" etkinliği yapıldı.

Sabah namazının ardından Tacettin Aslan Camisi'nde düzenlenen programda Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

İl Müftüsü Arif Gökce, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, yurt içi ve dışında icra edilen sabah namazı dualarına "Şehitler Diyarı"ndan katıldıklarını söyledi.

Çanakkale'deki camilerde her sabah Fetih Suresi okunduğunu ve dualar edildiğini belirten Gökce, "İnşallah bu programlar zafer elde edilinceye kadar devam edecek. Dualarımız, niyazlarımız askerlerimiz için. Allah onları muhafaza eylesin. Annelerine, babalarına sabır lütuf eylesin. En kısa zamanda sağlık ve afiyet içinde vatanlarına dönsünler." dedi.

Camideki dua programına Vali Orhan Tavlı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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fetih suresi Barış Pınarı Harekatı Çanakkale

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