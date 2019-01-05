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Mehmetçik, "minik yürekler"in mektuplarını video ile cevapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:50 | Son Güncelleme

Hakkari'de terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, ilkokul öğrencilerinin gönderdikleri mektuplara video ile teşekkür etti

Hakkari'de terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, ilkokul öğrencilerinin kendilerine gönderdikleri mektuplara video ile yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Hakkari'de görev yapan bir Mehmetçik'in tüm arkadaşları adına Zonguldak'taki Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencilerine, gönderdikleri mektuplar için teşekkür ettiği görüntülere yer verildi.

Videoda, öğrencilerin yazdığı mektupların kendilerine ulaştığını belirten Mehmetçik'in, "Minik ellerinizle yazdığınız mektuplar bizlere ulaştı. Bu soğuk kış gününde adeta içimizi ısıttı. Bizler de sizlerin yeni yılını kutluyor, huzurlu, sağlıklı, başarılı yıllar diliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz." ifadeleri yer alıyor.

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İlkokul Öğrencileri mehmetçik mektup Milli Savunma Bakanlığı

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