HABER

Mehter takımından "yüksek ücret" iddialarına marşlı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

İzmit Mehter Takımı mensupları aldıkları ücretle belediyeye maddi külfet oluşturdukları iddialarına marşla tepki gösterdi - Mehterbaşı Muhammet Özkul: - "Fedakarlık ve alnımızın teriyle kazandığımız yevmiyelerden yol ve yemek parası verip cebimizde kalan 50-60 lira, İzmit Belediyesinin bütçesini çökertiyorsa yalan yanlış bilgilerle bizi karalamak yerine 'Sizinle çalışmak istemiyoruz' denilebilirdi"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, İzmit Mehter Takımı mensupları, aldıkları ücretle İzmit Belediyesine maddi külfet oluşturdukları iddialarını marşla protesto etti.

Mehter takımı üyeleri, Tavşantepe Mahallesi Şirinevler mevkisinde enstrümanları ile yerlerini aldı.

Mehterbaşı Muhammet Özkul, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmit Belediyesini hem yurt içi hem de yurt dışında gururla temsil ettiklerini kaydetti.

Özkul, mehter takımının İzmit Belediyesine maddi külfet oluşturduğu iddialarının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Son 5 yılda kişi başı sırasıyla 50, 75 ve 100 lira ücret aldık. Geçen yıl mehter takımı ve bando olarak 63 gösteri yaptık. Bunların 16'sı bandonun 47'si ise mehter takımınındır. Aldığımız yevmiyelerden damga vergisi düşülmüş, yol yardımı, yiyecek, sigorta, eğitim ve harcırah gibi bir masrafımız da yoktur. 4-5 yıldır kıyafet, malzemelerin yenilenmesi veya tamiri de cebimizden karşılanmıştır. Özellikle il dışı ve yurt dışı gösterilere ücret talep edilmemiştir." diye konuştu.

Amaçlarının para kazanmak olmadığını anlatan Özkul, "Fedakarlık ve alnımızın teriyle kazandığımız yevmiyelerden yol ve yemek parası verip cebimizde kalan 50-60 lira, İzmit Belediyesinin bütçesini çökertiyorsa yalan yanlış bilgilerle bizi karalamak yerine 'Sizinle çalışmak istemiyoruz.' denilebilirdi." ifadesini kullandı.

Daha sonra mehter takımının mensupları çeşitli marşlar çalarak gösteri yaptı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, encümen toplantısında yaptığı konuşmada, mehter takımına bir yılda 163 bin lira verildiğini söylemişti. Bunun üzerine yerel basında mehter takımının kapatılıp kapatılmayacağı konusunda haberler yer almıştı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Lösemi hastası Hale’ye karne sürpriziLösemi hastası Hale’ye karne sürprizi
Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal olduSivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzmit belediyesi İzmit Mehter Takımı Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.