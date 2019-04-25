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Mehteran takımıyla evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Genç Gönüllüler Mehteran Takımı üyesi, sevgilisine arkadaşlarıyla mini bir konser düzenleyerek evlenme teklifinde bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Genç Gönüllüler Mehteran Takımı üyesi Mustafa Yılmaz, sevgilisine arkadaşlarıyla mini bir konser düzenleyerek evlilik teklif etti.

Yılmaz, aynı üniversitede öğrenim gören kız arkadaşı Öznur Akdeniz'e sürpriz bir evlenme teklifinde bulunmak için mehteran takımındaki arkadaşlarından yardım istedi.

Akdeniz'i kaldığı yurdun yakınındaki çim sahaya davet eden Yılmaz, burada mehteran takımıyla mini bir konser düzenleyerek evlilik teklifinde bulundu.

Bu sırada Yılmaz'ın arkadaşları da "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açtı.

Öznur Akdeniz, sevgilisinin teklifini kabul ederek "evet" cevabını verdi.

Mustafa Yılmaz, kız arkadaşına daha önce hiç yapılmamış biçimde evlenme teklif etmeyi düşündüğünü söyledi.

Üniversitenin mehteran takımında olmanın avantajını kullandığını anlatan Yılmaz, "Hem farklı olduğu için hem de kültürümüzü yaşatmak adına böyle bir evlilik teklifi yaptım. Güzel olduğunu düşünüyorum." dedi.

Öznur Akdeniz de teklifin kendisine sürpriz olduğunu, yaşadıklarını şaşkınlıkla karşıladığını ve mutlu olduğunu kaydetti.

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