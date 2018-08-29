Meizu 16X, SD710 ile gelecek

Akıllı telefon sektörünün geneline baktığımızda, bir telefon çıkmadan ya da tanıtılmadan önce özelliklerinin pek çoğunun sızdırıldığını söyleyebiliriz. Bu sızıntılar kimi zaman raporlarla, kimi zaman görsellerle, kimi zaman da videolarla gerçekleşir. Sızıntıların en büyük ortak noktası ise kaynağın net olarak belli olmamasıdır. Genel bir tabirle “X firmaya yakın bir kaynaktan elde edilen bilgiye göre” lanse edilir.

Fakat söz konusu yeni çıkacak olan bir Meizu modeli olduğunda işler biraz değişiyor. Çünkü Meizu CEO’su Jack Wong, herhangi bir sızıntıya gerek kalmadan yeni modellerin özelliklerini daha telefon tanıtılmadan takipçileriyle paylaşıyor. Aynı önümüzdeki dönemde tanıtılacak olan Meizu 16X modelinde olduğu gibi.

Jack Wong’un verdiği son bilgiye göre, Meizu16X genel itibariyle Meizu 16’yla aynı olacak. İki model arasındaki tek fark ise yonga seti olacak.

Hatırlanacağı üzere daha önce de Meizu 16X’in Snapdraogn 710 yonga setiyle geleceğine dair bazı iddialarla karşılaşmıştık. Nitekim bu iddialar Jack Wong’un söylemleriyle netlik kazanmış oldu.

Hali hazırda satışta olan Meizu 16, 395 dolarlık bir etiket fiyatına sahip. Muhtemelen Meizu 16X de 450 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacaktır. Keza söz konusu Meizu olduğunda öyle uçuk bir fiyat beklemek doğru olmaz.

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