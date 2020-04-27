Meizu 17 8 Mayıs’da tanıtılacak

Telefon ayrıca 8GB RAM + 256GB UFS3.1 depolama alanı ve 12GB RAM + 256GB UFS3.1 depolama alanına sahip modellerle gelecek. Teknik özellik sayfası, depolama alanının UFS 3.1 olduğunu ve bunun 8GB RAM + 256GB modeli için de aynı olduğunu gösteriyor.

8 Mayıs 2020 tarihinde tanıtılacak olan Meizu 17 ve 17 Pro akıllı telefonlarda stereo hoparlörler, Dolby Atmos özelliği, dikey lineer motor ve ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunacak. Ayrıca telefonda 30W hızlı şarj desteği sunan 4500mAh kapasitesine sahip bir batarya bulunacak. Telefonun tanıtım tarihi 8 Mayıs olarak açıklandı. Ancak satış tarihi hakkında kesin bilgi bulunmuyor.

Meizu’nun amiral gemisi telefonu yatay olarak düzenlenmiş dört arka kameraya sahip olacak. Ana kamera 64MP Samsung GW1 sensöre sahip bir kamera. Bu kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 5MP telefoto kamerası ve 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Selfie kamerasının piksel büyüklüğü henüz açıklanmadı. 17 Pro hakkında şimdilik çok bir bilgi yok. Ancak 17. yılını kutlayan firmanın piyasada yer alan amiral gemilerine rakip bir pro model sunacağından şüphemiz yok.