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Mekke’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 22:33 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.Mekke’de sağanak yağışı etkili oldu.

Mekke’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Mekke’de sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında çakan şimşekler Mekke-i Mükerreme semalarını aydınlattı. Kabe’de umre görevini yerine getiren Müslümanlar yağmurun yağmasıyla birlikte büyük sevinç yaşarken, akşam ve yatsı namazları yağmur altında kılındı.
Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, bugün Mekke sakinlerine önümüzdeki saatlerde şiddetli yağışlara karşı önlem almaları uyarısında bulundu.

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