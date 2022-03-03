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Meksika, 6,2'lik depremle sallandı

03.03.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Veracruz eyaleti olan deprem nedeniyle eyalette panik yaşandı. Öte yandan ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5,7 olarak geçti.

Meksika, 6,2'lik depremle sallandı

Meksika’nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Veracruz eyaletindeki Nopalapan’a 12 kilometre uzaklıkta meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.

BAZI BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Mexico Şehri Hükümet Şefi Claudia Sheinbaum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaten bazı binaların tahliye edildiğini ve metro sisteminin yeniden başlatıldığını duyurdu.

Devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da depremin meydana geldiği bölgede henüz can veya mal kaybının bildirilmediğini söyledi.

Öte yandan Meksika Ulusal Sismoloji Servisi de depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu.

Sosyal medya kullanıcıları ise depremin Veracruz eyaletinde şiddetli bir şekilde hissedildiğini hesaplarından paylaştı. (AA)

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deprem Meksika
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