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  4. Meksika bu yıl 280 bin göçmeni kurtardı

Meksika bu yıl 280 bin göçmeni kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 23:09 | Son Güncelleme

Meksika bu yıl 280 bin göçmeni kurtardı

Meksika, yıl başından bu yana 280 bin 409 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan 280 bin 409 göçmenin kurtarıldığını belirtti.

Ebrard, bu süre içinde, 17 bin 425 kişinin "Göç Kalkınma Planı" kapsamında topluma kazandırıldığını söyledi.

Ulusal muhafızların insan tacirlerine yönelik operasyonlarında, 103 kişinin gözaltına alındığının altını çizen Ebrard, operasyonların devam edeceğini dile getirdi.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

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103 insan taciri 280 bin 409 göçmen Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Meksika

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