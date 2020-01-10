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  4. Meksika'da 40 gündür kayıp gazeteci ölü bulundu

Meksika'da 40 gündür kayıp gazeteci ölü bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Meksika'nın güneyindeki Morelos eyaletinde kaybolan gazetecinin cesedi terk edilmiş bir otomobilin bagajında bulundu.

Meksika'da 40 gündür kayıp gazeteci ölü bulundu

Meksika basınında çıkan haberlere göre, gazeteci Fidel Avilla Gomez'in yerel bir gazetede muhabir olarak çalıştığı ve 40 günden bu yana kayıp olduğu belirtildi.

Gazetecinin cesedinin, terk edilmiş bir otomobilin bagajında bulunduğu ve yapılan incelemeler sonucunda ateşli silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Öte yandan, ülkenin Chiapas eyaletinde yerel radyoda spiker olarak çalışan Alvaro Ruis adlı gazeteci de 6 Ocak'ta evinde ölü olarak bulunmuştu.

Gazetecileri Koruma Komitesi, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) ve Meksikalı Gazeteciler Dernekleri Federasyonu yaptıkları açıklamada, gazetecilerin öldürülmesini kınadı.

Meksika’da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısının en az 142 olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika gazeteci Kayıp Gazeteci morelos

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