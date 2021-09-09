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Meksika'da çete-asker çatışması: 13 ölü

09.09.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın ABD sınırında çete üyeleriyle ordu mensupları arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Meksika'da çete-asker çatışması: 13 ölü

Meksika basınında yer alan habere göre, ülkenin Tamaulipas eyaletine bağlı Nuevo Laredo kentinde organize suç örgütü elebaşının, güvenlik güçlerince gözaltına alınması üzerine olaylar çıktı.

Çatışmada 13 çete üyesi öldürüldü, bir asker hafif yaralandı.

HER YOLU DENEDİLER

Yetkililer, donanma üniformaları giyen silahlı kişilerin 20 zırhlı araçla ordu güçlerine ağır silahlarla saldırdığını ancak takviye güçler sayesinde saldırının püskürtüldüğünü belirtti.

Güvenlik güçleri, çatışmanın sonunda silahlı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kuzeydoğu Karteli'nin (CDN) elebaşı "El Cadete" lakaplı Martin Rodriguez Barbosa, 6 Eylül'de polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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