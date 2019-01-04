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Meksika'da heyecanlandıran 'bereket tanrısı' keşfi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2019 12:04 | Son Güncelleme

Meksika'nın Puebla kentinde bulunan Popolaco kalıntıları ile ilgili araştırma yapılırken bereket tanrısı Xipe Totec'in ilk tapınağı keşfedildi. Eski İspanyol döneminin en önemli tanrılarından biri olarak bilinen Xipe Totec'e tapan kişiler bereket tanrısının kendilerini düşmanlardan koruması için adak adayıp, adaklarının derilerini yüzerek üzerlerine giyiyorlardı.

Derisi yüzülmüş insan cesedi olarak tasvir edilen bereket tanrısına inananlar, Xipe Totec'in kendilerine gıda cereceğini düşünüyor, tarım ile bağdaştırıyorlardı. Aztekler, Xipe Totec'in savaşı icat eden tanrı olduğuna inanıyordu.

Tanrılar düşmanlardan korusun diye...

Bereket tanrısı Xipe Totec'e dair yeni bir keşif yapıldı. Ona tapınan keşişler, onun için adak adıyor ve daha sonra adakların derilerini yüzerek üzerilerine giyiyorlardı.
Keşişler bu sayede tanrılarının kendilerini düşmanlara karşı koruduğunu düşünüyordu. Yüzyıllar sonra büyük keşif yapıldı.
Meksika'da arkeologlar, derisi yüzülmüş insan cesedi olarak tasvir edilen bereket tanrısı Xipe Totec'in ilk tapınağını keşfetti.
Açıklama Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden geldi.
Tapınak, Meksika'nın Puebla kentinde bulunan Popolaco kalıntıları üzerinde yapılan araştırmalarda bulundu.
Araştırma yapılan alanda Eski İspanyol Dönemi'nin en önemli tanrılarından biri olarak bilinen Xipe Totec'in iki taş oyması ve taş heykeline rastlandı.
İskeleti andıran taşların her biri yaklaşık 70 cm yüksekliğinde ve 200 kg ağırlığında.
Xipe Totec genel olarak tarım ile bağdaştırılan bir tanrıydı.
Xipe Totec'e inananlar, ibadet ettikleri tanrının kendilerine gıda vereceğini düşünüyordu.
Aztekler Xipe Totec'in savaşı icat eden tanrı olduğuna da inanıyordu.
Orta Meksika'da İspanya sömürgeciliğinin başladığı dönemde Xipe Totec inancı son derece güçlüydü.
Yukatan Yarımadası boyunca Xipe Totec'e dair çok sayıda figür bulunuyordu.
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Anahtar Kelimeler:
bereket tanrısı Xipe Totec keşiş

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