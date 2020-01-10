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  4. Meksika'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk okulda kurşun yağdırdı

Meksika'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk okulda kurşun yağdırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 22:13 | Son Güncelleme

Meksika'nın kuzeydoğusunda bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk okulda kurşun yağdırdı

Meksika basınında çıkan haberlere göre, 11 yaşındaki bir öğrencinin Torreon kentindeki Cervantes İlkokulunda gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 1'i öğretmen 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişi öldü.

Saldırıda yaralananların ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Bu arada saldırgan da kendini silahla vurdu.

"OLAYIN SEBEPLERİNİ ARAŞTIRACAĞIZ"

Torreon Belediye Başkanı Jorge Zermeno yaptığı açıklamada, saldırganın iki silahla okuldaki öğretmen ve öğrencilere ateş açtığını dile getirerek, "Maalesef çok talihsiz bir olay oldu. Olayın sebeplerini araştıracağız." dedi.

11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi saldırganın silahları nereden bulduğuna yönelik ise herhangi bir açıklama yapılmadı. (AA)

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Meksika silahlı saldırı Okul Cervantes İlkokulu

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