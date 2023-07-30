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Meksika'da küçük uçak denize düştü: 3 kişi kayıp!

30.07.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Veracruz eyaletinde küçük bir uçak denize düştü. Uçakta bulunan 3 kişi kayboldu.

Meksika'da küçük uçak denize düştü: 3 kişi kayıp!

Meksika’nın Veracruz eyaletinde yer alan Veracruz Uluslararası Havaalanı’ndan kalkan Cessna 650 tipi küçük bir uçak kalkıştan kısa süre sonra Meksika Körfezi üzerindeyken kayboldu.

Olayın ardından bölgenin yakınlarında görev yapan bir grup işçi havaalanı yetkililerine uçağın denize düştüğüne dair ihbarda bulundu. Görgü tanıkları da uçağın denize düştüğünü doğrularken, uçakta bulunan 2 pilot ve 1 yolcunun kayıp olduğu belirtildi.

Olay yerine sevk edilen Meksika Deniz Kuvvetleri’ne bağlı kurtarma ekiplerinin, düşen uçağın enkazı ile kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yürüttükleri açıklandı.

Olayla ilgili edinilen ilk raporlarda kalkıştan 1 dakika sonra uçakla tüm irtibatın kesildiği ve kısa süre içinde de radardan tespit edilemediği bildirildi.

Olayın nedeni henüz belirlenemezken uçağın özel olarak hizmet verdiği ve genellikle iş adamları tarafından kiralandığı belirtiliyor. (İHA)

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Meksika uçak

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