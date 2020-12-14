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Meksika'da tanrılara kurban edilen Azteklere ait yüzlerce kafatası bulundu

14.12.2020 12:39 | Son Güncelleme:
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Meksika'da tanrılara kurban edilen Azteklere ait yüzlerce kafatası bulundu

Arkeologlar Meksika’da yaptıkları yer altı kazılarında Azteklere ait yüzlerce kafatasından oluşan kuleleler buldu.

Meksika’nın Ulusal Tarih ve Antropoloji Enstitütsü tarafından yapılan açıklamada 119’dan fazla kafatasının, 15. yüzyıldan kalma bir tapınakta bulunduğu bildirildi.

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Devam eden kazılarda daha fazla kafatası bulunacağı düşünülüyor.

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Meksika’daki bir binanın restorasyon çalışmasında keşfedilen beş metre yüksekliğindeki kafatası kulesinin, Aztek güneş ve savaş tanrılarına kurban edilen insanlara ait olduğu düşünülüyor. Kafataslarının, bir zamanlar şehri ele geçiren İspanyol savaşçılara korku salmak için Huey Tzompantli diye bilinen kafatası rafının bir parçası olduğu düşünülüyor.

Uzmanlara göre, kalıntıların bir kısmı yakalanan savaşçılara bir kısmı da tanrılara sunulan kurbanlara ait olabilir.

Arkeololog Barrera Rodriguez “Bu kişilerin kaçı savaşçı bilemesek de, bazılarının dini törenlerde kurban edilen insanlar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İncelenen kafataslarının büyük bir kısmı 20 ila 35 yaşlarındaki erkeklere ait.

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Daha önce tümünün savaşçı olduğu düşünülen kalıntılar arasında kadın ve çocuk kafatası da bulundu.

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Yapılan kazılarda kireç kaplı 650’nin üzerinde kafatası ve binlerce parça ortaya çıktı.

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Ülkenin en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak anılan kazı çalışmalarında, 650’nin üzerinde kafatası bulundu.

Yapılan kazı çalışmaları, bugün modern Meksika içinde bulunan ve bir zamanlar Aztek İmparatorluğu’nun başkenti olan Tenochtitla’nın ana tapınaklarından biri olan Temple Mayor bölgesinde yer almakta.

Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto kazıyla ilgili yaptığı açıklamada “Atılan her adımda Templo Mayor bizi şaşırtmaya devam ediyor. Huey Tzompantli şüphesiz son yıllarda ülkedeki en etkileyici arkeolojik keşflerden biri” dedi.

Aztek şehri Tenochtitla’da 15. yüzyılda piramit tapınaklar.

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Orta Amerika uygarlıklarında insan kurban etmek evrenin varlığını sürdürmesi için gerekliydi. Bu nedenle uzmanlar bu kulenin ölümden ziyade yaşam için oluşturmuş bir yapı olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyor.

Aztekler ve diğer uygarlıklarda yaşayan insanlar düzenledikleri ritüellerle güneşe insan kurban ederdi. Arkeologlar kuleye ait tarihi 1486 ila 1502’ye dayanan üç yapı daha belirledi.


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