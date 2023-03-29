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  4. Meksika'daki ameliyat gündem oldu! Beyin ameliyatı olurken dört saat boyunca gitar çaldı

Meksika'daki ameliyat gündem oldu! Beyin ameliyatı olurken dört saat boyunca gitar çaldı

29.03.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da bir müzik öğretmeni beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı. Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Celia Teresa Alvarez, hastasının operasyonda hiçbir şekilde acı hissetmediğini söyledi.

Meksika'daki ameliyat gündem oldu! Beyin ameliyatı olurken dört saat boyunca gitar çaldı

Meksika’nın Nayarit eyaletinde yer alan Tepic şehrinde beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 55 yaşındaki müzik öğretmeni, kendisine yapılan operasyon sırasında 4 saat boyunca gitar çaldı. Cerrahın ameliyat esnasında hastanın bilincinin açık olması gerektiğini belirtmesi üzerine öğretmenin gitar çalmayı tercih ettiği ve bu sayede operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği belirtildi.

OPERASYON SORUNSUZ GEÇTİ

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Celia Teresa Alvarez, hastasının operasyonda hiçbir şekilde acı hissetmediğini belirterek, bu yöntem sayesinde kendisinin 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde günlük yaşam aktivitelerini orta seviyede bağımsız olarak yerine getirebileceğini söyledi.

Yapılan operasyonun sorunsuz geçtiği ve bu yöntemin Nayarit eyaleti tarihinde ilk defa uygulandığı açıklandı. (İHA)

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Gitar Meksika

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