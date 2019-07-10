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Meksika Maliye Bakanı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

Meksika Maliye Bakanı Carlos Manuel Urza Macas, ülkenin solcu Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador ile farklılıkları nedeniyle istifa etti.Meksika Maliye Bakanı Carlos Manuel Urza Macas, dün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mektupla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Meksika Maliye Bakanı istifa etti

Meksika Maliye Bakanı Carlos Manuel Urza Macas, ülkenin solcu Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador ile farklılıkları nedeniyle istifa etti.
Meksika Maliye Bakanı Carlos Manuel Urza Macas, dün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mektupla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Mektupta, ekonomi politikalarının kanıta dayalı ve aşırılıktan uzak olması gerektiğini söyledi.
Eski bakanın dün yazdığı mektupta “Ekonomik konularda çok fazla uyuşmazlık vardı” diyerek devlet başkanını işaret etti. Mektubuna “Ekonomi politikalarının, meydana gelebilecek farklı etkiler de göz önüne alınarak ve kanıta dayalı olarak ele alınması ve sağ veya sol fark etmeksizin tüm görüşlere ait aşırılıktan uzak tutulması gerektiğine inanıyorum” diyerek devam eden eski bakan, kamu maliyesinin bilgisi olmadan vergilendirme yapılmasının “kabul edilemez” olduğunu duyurdu.
Devlet Başkanı Obrador göreve gelirken ülkede köklü değişimler yapacağı, ekonomik büyümenin beraberinde yeni iş imkanları sağlayacağı ve sosyal kalkınma programı oluşturacağı vaatleriyle göreve gelmişti.

“Belirsizlik devam edecek”
Arturo Herrera Gutierrez, Latin Amerika’nın en büyük ikinci ekonomisinin yeni maliye bakanı olarak görevi devraldı. Yeni maliye bakanı olarak basına verdiği ilk demeçte Gutierrez, piyasalarda bir durgunluk öngörülmediğini söyledi.
Yeni Maliye Bakanı Gurierrez basın toplantısına devam ettiği sırada, bir devlet yetkilisi yeni bakanın bazı yatırımcıları yatıştırabilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu onayladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise, Meksika’nın ekonomik durumu ile ilgili endişelerin devam ettiğini duyurdu.
Moody’s Başkan Yardımcısı Jaime Reusche yaptığı bir açıklamada, “Devam eden ekonomi politikası göz önüne alındığında yatırımcı belirsizliğinin sürmesini bekliyoruz. Son olaylar, bu yılın başlarında Meksika’nın ulusal kredi derecelendirme notunu negatif vermemize sebep olan görüntünün çizgisini devam ettiriyor” dedi.
Meksika ekonomisi 2019 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yıla oranla yüzde 0.2 oranında değer kaybetti. Maliye bakanının istifasının ardından, Meksika Pezosu ve borsası hızla değer kaybetmeye başladı.

Meksika Maliye Bakanı istifa etti

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