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Meksika'da bu yıl 414 polis öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 03:55 | Son Güncelleme

Meksika'da bu yıl 414 polis öldürüldü

BOGOTA (AA) - Uyuşturucu kartellerinin terör estirdiği Meksika’da bu yıl 414 polisin öldürüldüğü belirtildi.

Güvenlik Sekreteri Alfonso Durazo, başkent Meksiko’da basına yaptığı açıklamada, Guanajuato eyaletinin, ülkede en çok polisin öldürüldüğü bölge olduğunu, burada öldürülen polis sayısının 62'yi bulduğunu belirtti.

Durazo, bu yıl ülkede öldürülen polis sayısının ise 414 olduğunu açıkladı.

Son dönemde uyuşturucu kartellerinin sık sık polisi hedef aldığı Guanajuato’da geçen hafta 12 polis öldürülmüştü.

- 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 40 bin kişi kayboldu

Meksika'da 2006'da kartellere karşı başlatılan mücadelede şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu. 120 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi.

Ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı 26 bini buldu.

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Meksika Meksika'da şiddet

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