HABER
  4. Meksika'da gözaltına alınan bazı polisler, karton kutularda uyumaya zorlandı

Meksika'da gözaltına alınan bazı polisler, karton kutularda uyumaya zorlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:22 | Son Güncelleme

Meksika'da gözaltına alınan bazı polisler, karton kutularda uyumaya zorlandı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yeni yıl kutlamalarında "görevi ihmal" nedeniyle gözaltına alınan polislerden bazılarının karton kutularda uyumaya zorlanması tartışmalara neden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede 24-31 Aralık'ta Noel kutlamalarında 735 polis görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Söz konusu polislerden bazılarının karton kutularda uyumaya zorlanması ise ülkede tartışmalara neden oldu.

Kamu Güvenliği Sekreteryasından yapılan açıklamada, polislerin "yönetmelik kuralları" kapsamında gözaltına alındığı belirtilerek, tesislerde yeterli yatağın bulunmaması nedeniyle bazı polislerin karton kutularda uyumak zorunda kaldığı bildirildi.

Bu arada, polislerin karton kutularda uyuduğu görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandıYüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandı
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
735 polis Kamu Güvenliği Sekreteryası karton kutular Meksika

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

Tatil haberleri art arda geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Tatil haberleri art arda geldi!

15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı!

Antalya'yi sağanak yağış vurdu! Aracıyla suda mahsur kaldı

Panik anları! Aracıyla suda mahsur kaldı

Denizli'de adres bilgileri gülümseten kargo ortaokul öğrencisinin çıktı

Adres tarifiyle olay olmuştu! Kim olduğu ortaya çıktı

İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul trafiğinde sağanak yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.