HABER
  4. Meksika'da kadın polis silahlı çetenin saldırısına uğradı

Meksika'da kadın polis silahlı çetenin saldırısına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 21:36 | Son Güncelleme

Meksika'da kadın polis silahlı çetenin saldırısına uğradı

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Corregidora kentinde bir kadın polis, 10 kişilik silahlı çetenin saldırısına maruz kaldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, devriye görevi yapan polis memuru, alışveriş yapmak amacıyla aracından indiği sırada 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, yaralanan polisin hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, kadın polisin silahının gasbedildiği kaydedildi.

Olayla ilgili suçluların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirilen açıklamada, ülkede son zamanlarda polisin düzenlediği operasyonlarda silahlı çetelerin büyük darbe aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, Guanajuato eyaletinde bu yılın ocak-kasım döneminde 3 bin 211 cinayet işlendiği belirtildi. Uyuşturucu kartellerinin şiddetine sahne olan Meksika’da resmi verilere göre bu yıl 417 polis öldürüldü.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülmüş, 2018'de ise büyük bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.

Bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısının kasım sonu itibarıyla 26 bini bulduğu belirtiliyor.

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli tutuklandı
Brüksel'de İdlib'e yönelik saldırılar protesto edildiBrüksel'de İdlib'e yönelik saldırılar protesto edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bir kadın polis Meksika saldırı

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Bu otomobilden sağ çıktılar

Taksim yılbaşı için ışıl ışıl

Hazırlıklar tamam! Taksim ışıl ışıl

İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Sınır dışı edildiler

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 gözaltı

Murat İde’ye saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.