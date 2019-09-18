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Meksika’da plastik poşetlerde 29 ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Meksika’da gizli bir mezarda 119 plastik poşetin içine saklanmış 29 ceset parçası bulundu.Meksika’nın batısındaki uyuşturucu kaynaklı şiddet olaylarının yaşandığı Jalisco eyaletinde gizli bir mezarda 119 plastik poşete saklanmış 29 ceset parçası bulundu.Jalisco eyalet savcısı Gerardo Solis düzenlediği basın toplantısında, Zapopan şehrinde gizli bir mezarda Eylül ayının ilk haftasından bu yana yapılan incelemelerde 16’sı parçalara ayrılmış 29 ceset bulunduğunu söyledi.

Meksika’da gizli bir mezarda 119 plastik poşetin içine saklanmış 29 ceset parçası bulundu.
Meksika’nın batısındaki uyuşturucu kaynaklı şiddet olaylarının yaşandığı Jalisco eyaletinde gizli bir mezarda 119 plastik poşete saklanmış 29 ceset parçası bulundu.
Jalisco eyalet savcısı Gerardo Solis düzenlediği basın toplantısında, Zapopan şehrinde gizli bir mezarda Eylül ayının ilk haftasından bu yana yapılan incelemelerde 16’sı parçalara ayrılmış 29 ceset bulunduğunu söyledi. Yerel hükümet yetkilileri tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, kurbanlardan 2’sinin kadın olduğu, en az 4’ünün ise sabıka kaydının bulunduğu belirtildi.
Eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamada, araştırma süresince ceset sayısının artabileceği belirtildi.
Meksika’daki uyuşturucu kartelleri, rakiplerini kaçırıp öldürdükten sonra gizli mezarlara gömüyor. Jalisco Yeni Nesil Karteli, dünyadaki en tehlikeli beş suç örgütünden biri olarak görülüyor.
Meksika’da, 2006 yılında ülkenin güçlü kartellerine karşı başlatılan uyuşturucu savaşı kapsamında en az 3 bin gizli mezarda gömülü 4 bin 784 ceset tespit edildi. Temmuz ayında Guadalajara kentinde bir evin bahçesinde gömülü 21 ceset, Mayıs ayında ise Jalisco eyaletinde iki farklı bölgede gömülmüş toplam 34 parçalanmış ceset bulunmuştu.

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