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Meksika’da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü

19.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da silahlı kişilerin pusuya yatarak polis konvoyuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 13 polis hayatını kaybetti.Meksika’da başkent Mexico City’nin güneybatısındaki Meksika eyaletine bağlı Coatepec Harinas’ın Llano Grande bölgesinde silahlı kişiler polis konvoyunu hedef aldı.

Meksika’da silahlı kişilerin pusuya yatarak polis konvoyuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 13 polis hayatını kaybetti.
Meksika’da başkent Mexico City’nin güneybatısındaki Meksika eyaletine bağlı Coatepec Harinas’ın Llano Grande bölgesinde silahlı kişiler polis konvoyunu hedef aldı. Meksika Eyalet Güvenlik Bakanı Rodrigo Martinez-Celis, konvoyun çete üyeleri tarafından güpegündüz saldırıya uğradığını, 13 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu. Martinez-Celis, hayatı kaybedenlerden 8’inin eyalet polisi, 5’inin ise eyalet savcılığında görevli polis olduğu bilgisini paylaştı. Bakan Martinez-Celis, "Bu saldırı, Meksika devletine yapılmış bir saldırıdır. Yasanın tüm gücüyle ve desteğiyle saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.
Meksika Ulusal Muhafızları, saldırının faillerini bulabilmek için karadan ve havadan operasyon yürütüyor.

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