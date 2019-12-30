HABER
  4. Meksika'da silahlı saldırı sonucu 1 polis öldü

Meksika'da silahlı saldırı sonucu 1 polis öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 21:13 | Son Güncelleme

Meksika'da silahlı saldırı sonucu 1 polis öldü

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırı sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis ağır yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, bir eğlence merkezi önünde kimlik kontrolü yapan iki polise silahlı kişilerce ateş açıldı.

Saldırı sonucu 1 polis olay yerinde yaşamını kaybetti, ağır yaralanan diğer polis ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada, saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Eyalet yetkilileri, yaralı polisin durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

Uyuşturucu kartellerinin şiddetine sahne olan Meksika’da resmi verilere göre bu yıl 418 polis öldürüldü.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Termometre kırıldı, 4 öğrenci ile bir öğretmen zehirlendiTermometre kırıldı, 4 öğrenci ile bir öğretmen zehirlendi
Isparta Emniyet Müdürü Akay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıIsparta Emniyet Müdürü Akay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 polis Meksika silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza

Koruma altındaydı! Jandarma ekipleri yakaladı

Yerli otomobil TOGG havalimanlarına geliyor!

Yerli otomobil havalimanlarına geliyor!

Çanakkale'de şiddetli fırtına 5 katlı binanın çatısını böyle uçurdu

Canlarını zor kurtardılar! Korku dolu anlar kamerada

Avcılar’da şiddetli rüzgarda iskele koptu! Cadde trafiğe kapatıldı

Korkutan görüntü: Şiddetli rüzgar nedeniyle kopan iskele böyle sallandı

Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı! Meteoroloji'den uyarı

Dev dalgalar limanı aştı! Meteoroloji'den uyarı

İstanbul ve Ankara'da yılbaşı gecesi için güvenlik önlemleri artırıldı

Emniyet ve Valilik'ten önemli açıklama! Güvenlik önlemleri artırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.