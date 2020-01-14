Meksika'da suç örgütlerine yönelik operasyonda kaybolan 4 polis aranıyor

Meksika'nın güneydoğusunda suç örgütlerine yönelik operasyonda çıkan çatışmada 4 polisin kaybolduğu bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Churumuco kentinde polis, hafta sonunda suç örgütlerine yönelik operasyon yaptı.
Kamu Güvenliği Sekreteri İsrail Patron Reyes, yaptığı açıklamada, operasyonda 4 polisin kaybolduğunu, geniş çaplı araştırmalara rağmen izlerine henüz rastlanmadığını kaydetti.
Reyes, güvenlik güçlerinin polisleri arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Polisin çetelere yönelik 11 Ocak cumartesi gerçekleştirdiği operasyonda 1 polis ile 2 sivil hayatını kaybetmiş, 7 sivil de yaralanmıştı.
Ülkede uyuşturucu kartelleri ile mücadelede 2006'dan bu yana 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi kayboldu.
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