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  4. Meksika'da suç örgütlerine yönelik operasyonda kaybolan 4 polis aranıyor

Meksika'da suç örgütlerine yönelik operasyonda kaybolan 4 polis aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:46 | Son Güncelleme

Meksika'da suç örgütlerine yönelik operasyonda kaybolan 4 polis aranıyor

Meksika'nın güneydoğusunda suç örgütlerine yönelik operasyonda çıkan çatışmada 4 polisin kaybolduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Churumuco kentinde polis, hafta sonunda suç örgütlerine yönelik operasyon yaptı.

Kamu Güvenliği Sekreteri İsrail Patron Reyes, yaptığı açıklamada, operasyonda 4 polisin kaybolduğunu, geniş çaplı araştırmalara rağmen izlerine henüz rastlanmadığını kaydetti.

Reyes, güvenlik güçlerinin polisleri arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Polisin çetelere yönelik 11 Ocak cumartesi gerçekleştirdiği operasyonda 1 polis ile 2 sivil hayatını kaybetmiş, 7 sivil de yaralanmıştı.

Ülkede uyuşturucu kartelleri ile mücadelede 2006'dan bu yana 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi kayboldu.

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4 polis kayıp çetelere operasyon Meksika

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