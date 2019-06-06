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Meksika'dan sınırda "birlik" mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 22:29 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, cumartesi günü, ülkenin ABD sınırında bulunan Tijuana kentinde miting yapacak

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, cumartesi günü, ülkenin ABD sınırında bulunan Tijuana kentinde "birlik" mitingi düzenleyeceğini bildirdi.

Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, ülkenin "onurunu" savunmak için "birlik" mitingi düzenleneceğini belirterek, "Meksika halkını, Meksika'nın onurunu savunmak için ve ABD halkıyla dostluk lehine bir araya gelmeye çağırıyorum." dedi.

Amacının, ABD yönetimi ile herhangi bir fikir ayrılığına düşmekten kaçınmak olduğunu kaydeden Lopez Obrador, ABD'li yetkililerin diyaloğu koparmadığını ve görüşmeler devam ettikçe bir anlaşmaya varılacağına inandığını dile getirdi.

Meksika savcısının kararıyla 2 göçmen aktivistin gözaltına alındığını doğrulayan Lopez Obrador, gözaltıların, ABD hükümetini memnun etmek için yapıldığını ise reddetti.

Lopez Obrador, “Biz herhangi bir yabancı hükümeti memnun etmek için kimseye karşı hareket etmiyoruz.” ifadesini kullandı.

Göçmen haklarını savunanlar, gözaltına alınan aktivistlerden birinin, geçen aylarda göçmen karavanlarının bazılarını koordine eden Irineo Mujica olduğunu söyledi.

- ABD'den Meksika'ya "yasa dışı göçmen" vergisi

ABD yönetimi, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla yüzde 5 gümrük vergisi koydu.

ABD Başkanı Donald Trump, vergi kararını Twitter üzerinden duyurmuş ve "10 Haziran'da ABD, Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 5 gümrük vergisi uygulamaya başlayacak ve bu, Meksika üzerinden ülkemize akan yasa dışı göçmenler durana kadar devam edecek. Bu Gümrük Vergisi, yasa dışı göçmen sorunu çözülene kadar kademeli olarak artacak, çözüldüğünde ise kaldırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

- Göçmen konvoyuna engelleme

Meksika'da güvenlik güçleri dün, Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan bin kişilik konvoyun ABD sınırına doğru ilerlemesini engellemişti.

Federal polis, gümrük muhafızları ve askerlerden oluşan 200 kişilik güvenlik gücü, Guatemala sınırındaki Ciudad Hidalgo kentinden hareket eden konvoyu Tapachula şehrine 18 kilometre kala otoyolda durdurmuş ve göçmenleri otobüslere bindirerek, Tapachula şehrindeki kayıt ve barınma merkezlerine sevk etmişti.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğu gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Amerika ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanıncaya kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Tijuana

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