MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, cumartesi günü, ülkenin ABD sınırında bulunan Tijuana kentinde "birlik" mitingi düzenleyeceğini bildirdi.

Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, ülkenin "onurunu" savunmak için "birlik" mitingi düzenleneceğini belirterek, "Meksika halkını, Meksika'nın onurunu savunmak için ve ABD halkıyla dostluk lehine bir araya gelmeye çağırıyorum." dedi.

Amacının, ABD yönetimi ile herhangi bir fikir ayrılığına düşmekten kaçınmak olduğunu kaydeden Lopez Obrador, ABD'li yetkililerin diyaloğu koparmadığını ve görüşmeler devam ettikçe bir anlaşmaya varılacağına inandığını dile getirdi.

Meksika savcısının kararıyla 2 göçmen aktivistin gözaltına alındığını doğrulayan Lopez Obrador, gözaltıların, ABD hükümetini memnun etmek için yapıldığını ise reddetti.

Lopez Obrador, “Biz herhangi bir yabancı hükümeti memnun etmek için kimseye karşı hareket etmiyoruz.” ifadesini kullandı.

Göçmen haklarını savunanlar, gözaltına alınan aktivistlerden birinin, geçen aylarda göçmen karavanlarının bazılarını koordine eden Irineo Mujica olduğunu söyledi.