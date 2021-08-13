HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksikalı uyuşturucu karteli televizyon muhabirini ölümle tehdit etti! ‘Seni bulacağız’

Meksikalı uyuşturucu karteli televizyon muhabirini ölümle tehdit etti! ‘Seni bulacağız’

13.08.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da uyuşturucu ve suç kartellerinin en tehlikelisi olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), son videosuyla tüm dünyayı şaşırtmayı başardı. Yayınladıkları videoda haber sunucusu Azucena Uresti’yi açık bir şekilde tehdit eden kartel sert uyarılar yaptı. Meksika’nın en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Milenio Television’un haber sunucusu ise kartel lideri olduğu iddia edilen kişinin tehdit haberini büyük bir soğukkanlılıkla aktardı.

Meksikalı uyuşturucu karteli televizyon muhabirini ölümle tehdit etti! ‘Seni bulacağız’

Meksikalı sosyal medya kullanıcıları hafta başından itibaren bir videoyu konuşmaya başladı. Videoda Meksika'nın ünlü Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes olduğunu iddia eden bir adam ülkenin en sevilen haber spikerlerinden biri olan Uresti'yi öldürmekle tehdit ediyordu. CNN'in aktardığına göre, etrafında yedi adet maskeli ve silahlı adamla kameraya konuşan kişi, "Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin lideri olarak doğrudan Milenio News'e sesleniyorum. Size söyleyeceğim tek şey şu: Dengeli olmanız, tek bir yöne yaslanmamanız gerek. Bir de size ait olmayan işlere burnunuzu sokmayın. Azucena Uresti, seni temin ederim, her nerede olursan ol seni bulacağım ve sana o lafları yedireceğim. Kadın cinayetiyle suçlansam bile bunu yapacağım, çünkü sen beni tanımıyorsun..." diyordu.

KENDİ TEHDİT HABERİNİ CANLI YAYINDA OKUDU

kapak 4

Tehdit videosunun sosyal medyada yayılmasından sonra açıklama yapmayı tercih etmeyen Uresti, sessizliğini canlı yayında bozdu. Gece bülteninin ilk haberi olarak tehdit videosundan bahseden Uresti, "Bu sabah bir sözde suç örgütü birçok medya kuruluşuna ve bana Michoacán'da gerçekleştirdiğimiz gazetecilik faaliyetlerinden ötürü ölüm tehditlerinde bulundu" diyerek yazılan metni okudu.

Uresti haberi sunduktan sonra, "Bizim işimiz her zaman doğrulara bağlı kalmak ve bizimki gibi bir ülkenin gerçeklerine dair insanları bilgilendirmek" dedi. Ülkedeki gazetecilere ve insan hakları savunucularına yönelik koruma programına dahil edildiğini söyledi.

Rusya'da yolcu otobüsünde patlama! Korkunç anlar kameradaRusya'da yolcu otobüsünde patlama! Korkunç anlar kamerada


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacakAtatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
Yolcu otobüsünde patlama! Dehşet anları saniye saniye kameradaYolcu otobüsünde patlama! Dehşet anları saniye saniye kamerada
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Acı haber bir kez daha geldi! Can kaybı 27'ye yükseldi

Acı haber bir kez daha geldi! Can kaybı 27'ye yükseldi

Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Çok sayıda ülke alarma geçti!

Çok sayıda ülke alarma geçti!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.