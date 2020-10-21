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Melankoli nedir? Melankolik ne demek?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

Melankoli, yaşamdan zevk alamamak, az hareketli ve duygu bozukluğunun da eşlik ettiği bir durumdur. “Melankoli nedir?” sorusunu son yıllarda sıkça duyduğumuz depresyon terimi ile de cevaplayabiliriz.

Melankoli nedir? Melankolik ne demek?

İçindekiler

  • Melankoli Tanısı
  • Melankolinin Evreleri
  • Melankoli Neden Olur?
  • Melankolik Kişilik ve Özellikleri
  • Melankoli Teşhisi Nasıl Konur?
  • Melankoli Nasıl Tedavi Edilir?
  • Pozitif Düşünce Tedavisi

Yaşam koşullarının ağır ve yıpratıcı olması birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. “Melankoli hastalığı nedir?” denildiğinde çağın hastalığı olarak nitelendirilen grubun içinde bulunan, insanın ruhunu saran, karamsarlık, huzursuzluk ve mutsuzluk hali denebilir. “Melankolik ne demek?” sorusuna da bu ruh halinin dışa yani sosyal yaşama yansıması cevabını verebiliriz. Ayrıca melankolik kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında kara sevda anlamı da karşımıza çıkmaktadır.

Melankoli Tanısı

Genel anlamıyla hayatın içinde derin üzüntüyle ortaya çıkan bir ruh hali ya da ruhsal bozukluktur. Bu ruhsal ve psikolojik hal ilerleyip sıkıntılar çoğalınca kişide kendisinin bir çıkmazın içinde kaldığı kanısı oluşuyor. Ruhsal bir hastalık olan melankoli hastalığı da psikolojik hastalıklar sınıfına girmektedir.Bu durumla baş edebilmek ve sebebini öğrenmek için psikiyatri kliniğine başvurulmalıdır. Vücutta hissedilen ağrıları ön planda tutup dahili bölümlere başvurulduğunda yapılan tetkikler sonuncunda fiziki bir problem olmadığı gözlemlenir. Ağrı ve çarpıntıların zemininde melankoli sonucu çıkmaktadır. Farklı bölümlere gidip zaman kaybedilmemelidir. Melankoli tanısını psikiyatrist koyar. Molankolik durumu öncelikle hastanın kendisinin kabullenmesi gerekir. Farklı boyutlara geçiş yapan melankolinin de evreleri vardır.

Melankolinin Evreleri

En hafif evresi kuruntu ile ortaya çıkar. Halsizlik, bitkinlik, dikkat dağınıklığı ve hafif ağrı şikayeti ile seyreder.
Hayattan keyif alamamak, durgunluk, hızlı kilo kaybı,iştahsızlık, geçmeyen yorgunluk hissi gibi belirtiler subakut melankoliyi işaret eder.
Unutkanlık ve hafıza zayıflığı, dikkat dağınıklığı, kalp çarpıntısı, çabuk yorulma ve bunlara eşlik eden baş ağrısı da nevrastenik şekil olarak nitelendirilir.
Normalin üstünde hareketlilik, enerjiyi kontrol edememe ve ankisiyete ise ajitasyonlu şekil olarak sınıflandırılır.
Uyuyarak sıkıntılardan kurtulma düşüncesiyle sürekli yatma ve yorganla barışıklık haline stuporlu şekil denmektedir.
Vesvese, kendini değersiz hissetme kompleksi, her sorunda kendini suçlu görme gibi belirtilerde hezeyanlı melankolinin işaretidir.
Hayal görme, uyanıkken rüyada gibi olma durumuna halüsinasyonlu melankoli denir.
Tedaviye rağmen tekrar eden ve sürekliliği olan melankoli türüne de kronik melankoli deniyor.

Melankoli Neden Olur?

Melankoli bazı kişilerde aniden, bazılarında ise ağır ağır ortaya çıkar. Kesin bir sebebi olmayabilir. Özel hayatta yaşanan sorunlar ve karşılaşmak istenmeyen ve de çözülemeyen problemler, ani ayrılıklar, iş hayatının yolunda gitmemesi, sosyal hayattan uzaklaşmak ve kalıtsal faktörler de melankoliye zemin hazırlar. Netice olarak hayata karşı isteksizlik eşliğinde melankoli kendini gösterir.

Melankolik Kişilik ve Özellikleri

Melankoli belirtilerini gösteren ya da tanısı konmuş insanlara melankolik denebilir. Melankolik insanların en belirgin özellikleri mutsuz ve karamsar olmalarıdır. Hayat enerjilerinin olmaması, duygu geçişlerinin çok hızlı olması, güvensizlik ve hep olumsuz düşüncelere sahip olmaları da görülen özellikler arasında yer alır.

Melankoli Teşhisi Nasıl Konur?

Ruhsal ve psikolojik hastalıklar fiziki hastalıklar gibi laboratuvar testleri, görüntüleme, patolojik test gibi işlemlere kapsamında değildir. Yani kan tahlili neticesinde melankolik olup olmadığınız belirlenemez. Melankoli testi psikiyatr gözlemlerinden oluşur. Yani mutsuz ve depresif haller, hissedilenler ve dışa yansıyanlar neticesinler uzman gözetimiyle teşhis konur. Herhangi bir kan testi yapılmaz diye net konuşmakta yanlış olur. Psikiyatr gerek gördüğü takdirde kandaki bazı değerleri görmek ister. Kandaki değerlere şu aşamada bakılır: Karamsar ve kederli halin yeme içme isteğini asgariye indirmesi neticesinde vücudun eksilen değerlerini tespit etmek için kan testleri yapılır. Aşırı zayıflık ve sürekli uyumak ve hareket kısıtlılığı melankolinin ruhsal bir problem olmasının kanıtı olsa da yanında bedenen hastalıklar da oluşabilir. Bu hastalığın sebep olduğu yeterli beslenmemek kan şekeri, tansiyon ve kolestrol dengesini de bozabilir.

Melankoli Nasıl Tedavi Edilir?

Melankoli tanısı konulduktan ve evresi belirledikten sonra tedavi aşamasına geçilir. Psikiyatrist tarafından uygun görülen ilaçlar eşliğinde tedavi süreci başlatılır. Gerekirse psikoterapi ile de destek verilerek iyileşme süreci hızlandırılabilir. Melankoli tedavisi geniş zaman içinde netice verir. İlaç tedavisi en az altı aydır. Bu süre daha da uzayarak iki ya da üç yıla kadar uzayabilir. Tabii bu ilaçları düzenli almakta tedavinin olumlu seyretmesinde büyük rol oynar. Ayaktan tedavi sonuç vermeyecek aşamadaysa yani aha ağır durumlarda ise psikiyatri kliniğine yatarak tedavi edilir.

Pozitif Düşünce Tedavisi

Tamamen ruhsal bir hastalık olan melankoli de toparlamak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için hastanın da gayreti önemlidir. Bu sürecin ilk basamağı psikiyatri desteği ikinci basamağı ise hastanın kendi gayretidir. Kedisi bu karanlık ruh halinden kurtulmayı öncelikle tam manasıyla istemeli. Sonrasında da iyileşmek için tüm gayretini sarfetmeli. Bu gayret aldığı tedavinin olumlu sonuçlanmasını da sağlar. Negatif düşüncelerden sıyrılıp hayata yeni bir pencere açmalı. Mutsuz ve depresif durumun sebeplerinden uzak durulmalı. Meydana gelmiş, büyük etki oluşturan olay ve ekenlerden kaçınmak ve mümkün olduğunca düşünmemek gerekir. Kendine zaman ayırmak şart. Bu aşamada hobilere yer vermek kaygı merkezini bir nebze boşaltmaya faydası olacaktır. Özel hissedilen her durumu değerlendirip mutluluk hormonlarını harekete geçirmek gerekir. Mutluluğun doğduğu bir bedende mutsuz ruh olmaz. Depresif ruhun karanlığından kurtulmak mutlu bir yaşama geri dönmek kesinlikle desteksiz olmaz.

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