Melek Çetinkaya tahliye edildi, sosyal medyada olay oldu

Hava Harp Okulu öğrencisi olan oğlu Furkan Çetinkaya’nın, haksız yere darbeye teşebbüsle suçlandığını iddia eden ve bir televizyon kanalındaki sözleri gerekçe gösterilerek, ”suçu ve suçluyu övme’’ iddiasıyla tutuklanan Melek Çetinkaya tahliye edildi.

17 Temmuz’dan itibaren Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya, ilk duruşmada tahliye edildi. Melek Çetinkaya’nın kızı Rüveyda Çetinkaya, tahliyeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çetinkaya’nın tahliyesi sosyal medyada trend topic oldu.

NE OLMUŞTU?

Melek Çetinkaya’nın askeri öğrenci olan oğlu Furkan Çetinkaya, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından önce tutuklanmış ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Melek Çetinkaya, Akit TV’de 12 Temmuz’da katıldığı programda tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Çetinkaya’nın açıklamaları sonrası programın sunucusu Fatih Dağıstanlı yayını sonlandırmıştı. Çetinkaya, programından ardından ‘Suç ve suçluyu övme’ iddiasıyla tutuklanmıştı.



