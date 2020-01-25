Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen depremde ekiplerin bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, sosyal medyada deprem en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Yaşanan depremin ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2006 yılında hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit'le ilgili attığı tweet, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

"BÖYLE BİR GÜNDE SİYASET Mİ YAPILIR?"



Gökçek'in merhum Ecevit ve hükümetini hedef alarak attığı tweete onlarca sosyal medya kullanıcısı "Böyle bir günde siyaset mi yapılır?", "Millet can derdinde siz reklam", "Savaş, acı, ölüm-kalım fark etmeksizin siyasetin peşindesiniz", "Vicdansızsınız" diyerek tepki gösterdi.

Melih Gökçek'in tepki çeken tweetinde şu ifadeler yer aldı:

"Gayem siyaset yapmak değil. Sadece bir gerçeği vurgulamak. Ecevit döneminde gece deprem olmuş, biz Ankara Belediyesi olarak yardımlarımızı Sakarya'ya kadar yetiştirmişken, Ecevit sabah açıklamasında bölgelerin tamamıyla irtibat kuramamıştı. Ya bugünkü devletin müthiş müdahalesi"



