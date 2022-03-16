Melih Gökçek'in sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı! İşte Melih Gökçek'in son sağlık durumu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek koronavirüse yakalandı. Sosyal medyaa hesabı üzerinden son durumunu aktaran Gökçek'in sağlık durumu merak edildi. Peki Melih Gökçek'in sağlık durumu nasıl?

MELİH GÖKÇEK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Covid-19'a yakalandığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Gökçek, “Sonunda benim ve eşim Nevin’inde testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatla karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAFİF GEÇİYOR"

Son durumları hakkında da bilgi veren Gökçek, "Rabbimize hamdolsun, hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz" şeklinde konuştu.





