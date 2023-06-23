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Melis Sezen kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle olay oldu! Güzelliğiyle büyüledi

23.06.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen şimdilerde Gülcemal dizisiyle karşımıza çıkıyor. Dansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim bu defa derin sırt dekoltesiyle olay oldu. Önceki gün düzenlenen Eda Ece'nin düğününe katılan Sezen iddialı tarzıyla beğeni topladı.

Melis Sezen kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle olay oldu! Güzelliğiyle büyüledi

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen, şimdilerde Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa Eda Ece'nin düğününe katıldığı iddialı tarzıyla gündem oldu.

Siyah bir elbise tercih eden Melis Sezen kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle olay oldu. Ünlü ismin son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Melis Sezen'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Mükkemmelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.

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12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı.

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2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

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