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Meme dikleştirme estetiği sarkan göğüs sorununu ortadan kaldırıyor!

15.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Meme dikleştirme estetiği sarkan göğüs sorununu ortadan kaldırıyor!

Meme dikleştirme estetiğiyle sarkık göğüs tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, meme sarkmasının nedenlerini anlattı. İşte meme dikleştirme ameliyatı ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler...

Kadınlarda meme sarkması yaşlanma, yer çekimi, hızlı kilo kayıpları, hamilelik ve emzirme gibi çok farklı durumlardan etkilenir. Mastopeksi ameliyatı ile fazla deri alınarak meme başı ve memeye ideal şekli verilir. Uygulanan farklı cerrahi teknikler olmakla birlikte amaç estetik olarak daha güzel görünen göğüslere kavuşmak olduğu için izler mümkün olduğunca sınırlandırılır.

NASIL UYGULANIR?

Mastopeksi (meme dikleştirme) ameliyatı, tek başına ya da implant yerleştirilmesi ile birlikte uygulanabilir. Memeye implant uygulamaları meme büyüklüğünü artırmakla birlikte üst kısımda dolgunluk da sağlar. Meme dikleştirme ameliyatı hastanın sarkık olan meme yapısının toparlanmasında yardımcı olurken üst memede dolgunluk için protez kullanılması gerekmektedir. Ameliyat sırasında kullanılan dikişler eriyebilen dikişler olduğundan alınmasına gerek yoktur. Nadiren deri üzerine birkaç dikiş atılabilir ve bu dikişler bir hafta içinde alınır.

Her cerrahi tekniğin kendine has izleri bulunmaktadır. İzlerin iyileşme süreci tamamen hastanın cilt yapısına ve genetik yatkınlığına bağlıdır. İzler, kimi hastalarda 6 ay içinde belirgin olarak azalırken kimilerinde 2 sene hatta daha uzun sürelerde iyileşme devam eder. Uygulanan vertikal teknikte alt yatay iz minimal tutulduğu ya da hiç uygulanmadığı için özellikle koltuk altı potluklar ya da bu bölgedeki belirgin izler önlenebilmektedir.

Ameliyat sonrası sıklıkla hastane yatışı gerektirmez ve aynı gün içinde taburcu edilirsiniz. 3. günde ilk pansumanınız yapılır ve sargılar çıkarılır. Yara yerinin iyileşmesi ortalama 10-15 gün devam eder. Memenin şeklin oturması ortalama 3 ay devam eder. Ancak sizin fark etmediğiniz iyileşme süreci 1 seneyi bulur.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Meme dikleştirme ameliyatı yoğun ağrıya neden olmaz. Eğer eş zamanlı olarak protez kullanılacaksa ilk birkaç gün kol hareketleriyle birlikte meme dokusunda ağrılar olabilir.

Ameliyat sonrası 3 gün göğüs ön duvarını saran bandaj uygulanır. Sonrasında bandaj çıkarılıp yerine yarım atlet tarzı sporcu sutyeni kullanılır. Bandajlar alındıktan sonra duş alınabilir. Kolu çalıştıran egzersizlere ve yüzme hareketlerine 1. ay sonunda başlanabilir. Meme ameliyatı sonrası tam şeklin oturması, izlerin ve derideki his kayıplarının düzelmesi 6 ay ile 1 sene arasında sürebilir.

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