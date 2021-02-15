Meme dikleştirme estetiği sarkan göğüs sorununu ortadan kaldırıyor!

Kadınlarda meme sarkması yaşlanma, yer çekimi, hızlı kilo kayıpları, hamilelik ve emzirme gibi çok farklı durumlardan etkilenir. Mastopeksi ameliyatı ile fazla deri alınarak meme başı ve memeye ideal şekli verilir. Uygulanan farklı cerrahi teknikler olmakla birlikte amaç estetik olarak daha güzel görünen göğüslere kavuşmak olduğu için izler mümkün olduğunca sınırlandırılır.

NASIL UYGULANIR?

Mastopeksi (meme dikleştirme) ameliyatı, tek başına ya da implant yerleştirilmesi ile birlikte uygulanabilir. Memeye implant uygulamaları meme büyüklüğünü artırmakla birlikte üst kısımda dolgunluk da sağlar. Meme dikleştirme ameliyatı hastanın sarkık olan meme yapısının toparlanmasında yardımcı olurken üst memede dolgunluk için protez kullanılması gerekmektedir. Ameliyat sırasında kullanılan dikişler eriyebilen dikişler olduğundan alınmasına gerek yoktur. Nadiren deri üzerine birkaç dikiş atılabilir ve bu dikişler bir hafta içinde alınır.

Her cerrahi tekniğin kendine has izleri bulunmaktadır. İzlerin iyileşme süreci tamamen hastanın cilt yapısına ve genetik yatkınlığına bağlıdır. İzler, kimi hastalarda 6 ay içinde belirgin olarak azalırken kimilerinde 2 sene hatta daha uzun sürelerde iyileşme devam eder. Uygulanan vertikal teknikte alt yatay iz minimal tutulduğu ya da hiç uygulanmadığı için özellikle koltuk altı potluklar ya da bu bölgedeki belirgin izler önlenebilmektedir.