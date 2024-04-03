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Meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri nasıl anlaşılır?

Cem Ölmez Cem Ölmez
28.03.2024 15:00
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Meme kanseri dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir ve erken teşhis önemlidir. Her yıl binlerce kadının hayatını etkileyen bu hastalık, farkındalık oluşturmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak için büyük bir çaba gerektirir. Kadınlar arasında farkındalık oluşturmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak, bu mücadeleyi güçlendirmek ve daha fazla hayat kurtarmak için kritik öneme sahiptir.

Meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri nasıl anlaşılır?

İçindekiler

  • Meme kanseri nedir?
  • Meme kanseri neden olur?
  • Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Meme kanserinin erken teşhisi, tedavi başarısını önemli ölçüde artırabilir. Mamografi gibi tarama testleri, kanser erken evredeyken bile tespit edilebilir ve bu da daha etkili tedavi seçeneklerinin uygulanmasını sağlar. Ayrıca, kişi kendisi tarafından yapılacak düzenli muayene ile de değişiklikleri fark edebilir.

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri, meme dokusunda başlayan ve genellikle meme lobüllerinde (süt üreten bezler) veya kanallarında (sütü memeye taşıyan kanallar) ortaya çıkan bir kanser türüdür. Bu kanser hücreleri zamanla meme dokusunu istila edebilir ve hatta çevre dokulara veya diğer vücut bölgelerine yayılabilir. Meme kanseri genellikle kadınlarda görülse de erkeklerde de nadiren ortaya çıkabilir. Kadınlarda meme kanseri sıklığı erkeklerden çok daha yüksektir. Genellikle 50 yaşın üzerindeki kadınlarda daha yaygındır, ancak her yaş grubunda görülebilir.

Meme kanseri evreleri kanserin yayılma derecesini ve yayılma alanını belirlemek için kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Meme kanserinin evreleri şöyledir:

  1. Evre 0 (Karsinoma in situ): Bu evrede kanser hücreleri sadece meme lobüllerinde veya kanallarındadır ve yayılmamıştır.
  2. Evre I: Bu evrede kanser meme dokusunda küçük bir alanla sınırlıdır ve genellikle lenf düğümlerine veya diğer bölgelere yayılmamıştır.
  3. Evre II: Evre II'de kanser meme dokusunda daha büyük bir alana yayılmış olabilir ve yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  4. Evre III: Bu evrede kanser, meme dokusunda daha geniş bir alana veya çevreleyen dokulara yayılmıştır ve lenf düğümlerine yayılmış olabilir.
  5. Evre IV: Bu evrede kanser, meme dokusunun ötesine yayılmış ve uzak organlara (örneğin kemikler, karaciğer, akciğerler veya beyin) metastaz yapmıştır.

Meme kanseri neden olur?

Meme kanserinin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, meme kanseri riskini artıran birçok faktör vardır. Bu faktörler şunlardır:

  • Yaş
  • Aile öyküsü
  • Genetik mutasyonlar
  • Yoğun meme dokusu
  • Uzun süreli östrojen ve progesteron maruziyeti
  • Obezite
  • Alkol ve sigara kullanımı
  • Radyasyona maruz kalmak

Hiç doğum yapmamış veya geç doğum yapmış kadınlarda meme kanseri riski daha fazladır.

Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Meme kanseri genellikle memenin hücrelerinde bir tümör olarak başlar. Erken evrelerde genellikle meme kanseri belirtileri izlenmez, bu nedenle düzenli mamografi ve klinik muayenelerin önemi büyüktür. Ancak, bazı belirtiler arasında meme dokusunda ele gelen bir kitle, meme derisinde değişiklikler, meme başında akıntı veya meme boyutunda veya şeklinde belirgin bir değişiklik sayılabilir. Meme kanseri nasıl anlaşılır sorusuna şu yanıtları verebiliriz:

  • Memede kitle veya şişlik
  • Meme derisinde kızarıklık, pullanma veya çöküntü
  • Meme ucu akıntısı
  • Meme boyutunda ya da şeklinde değişiklik
  • Meme ucunda veya memesinde ağrı
  • Meme cildinde portakal kabuğu görünümü
  • Koltuk altında şişlik veya kitle
  • Memenin bir kısmında ağrı veya hassasiyet ile anlaşılabilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

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