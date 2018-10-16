Meme kanserinde 3 milyon kadına tarama yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından, meme kanseri taramaları kapsamında, 2007'den bugüne kadar 3 milyon kadına tarama yapıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, yapılan faaliyetlere ilişkin yazılı açıklamada yapıldı.

Meme kanseri taramalarının 2007'de başladığı ve bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kadına tarama yapıldığı belirtilen açıklamada, meme kanserinin memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olduğuna işaret edildi.

Memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun ele gelmesi ve hissedilmesinin en önemli hastalık bulgusu olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum, meme ucunda çekilmeler, memede portakal kabuğu görünümü, meme derisinde tahriş, tek taraflı meme ucunda akıntı özellikle kanlı akıntı, koltuk altında yumru, memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği, meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma ile de kendini gösterir."