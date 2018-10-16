HABER

Meme kanserinde 3 milyon kadına tarama yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2018 14:30 | Son Güncelleme

Meme kanseri taramaları kapsamında, 2007'den bugüne kadar 3 milyon kadına Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından, meme kanseri taramaları kapsamında, 2007'den bugüne kadar 3 milyon kadına tarama yapıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, yapılan faaliyetlere ilişkin yazılı açıklamada yapıldı.

Meme kanseri taramalarının 2007'de başladığı ve bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kadına tarama yapıldığı belirtilen açıklamada, meme kanserinin memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olduğuna işaret edildi.

Memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun ele gelmesi ve hissedilmesinin en önemli hastalık bulgusu olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum, meme ucunda çekilmeler, memede portakal kabuğu görünümü, meme derisinde tahriş, tek taraflı meme ucunda akıntı özellikle kanlı akıntı, koltuk altında yumru, memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği, meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma ile de kendini gösterir."

- Erken teşhiste düzenli kontroller önemli

Erken teşhisin önemine işaret edilen açıklamada, 20-40 yaş arasında ayda bir kendi kendine meme muayenesi, 40-69 yaş arasında da elle muayenenin yanı sıra yılda bir doktorda meme muayenesi olunması ve iki yılda bir mamografi çektirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde meme kanserine karşı taramaların yapıldığı ve ülke genelinde 202 KETEM bulunduğu bildirildi.

PARTNERTürkiye'de 5'inci kez görüldü!Türkiye'de 5'inci kez görüldü!
Hangi ağrıya ne iyi gelir? Hangi ağrıya ne iyi gelir?
MCV nedir? MCV normal değerleri nelerdir? MCV düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? MCV nedir? MCV normal değerleri nelerdir? MCV düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Meme Kanseri Taraması Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı

Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hangi ağrıya ne iyi gelir?

Hangi ağrıya ne iyi gelir?

MCV nedir? MCV normal değerleri nelerdir? MCV düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

MCV nedir? MCV normal değerleri nelerdir? MCV düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

Vücudumuzda artık yeni bir organ var: Mikrobiyom!

Vücudumuzda artık yeni bir organ var: Mikrobiyom!

Diyet yaparken ekmek yenir mi? İşte cevabı

Diyet yaparken ekmek yenir mi? İşte cevabı

HGB nedir? HGB yüksekliği veya HGB düşüklüğü nedir? HGB kaç olmalıdır?

HGB nedir? HGB yüksekliği veya HGB düşüklüğü nedir? HGB kaç olmalıdır?

Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış

Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.