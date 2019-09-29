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Meme kanserinde erken teşhisin önemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Meme kanserinin her 100 kadından 12’sinde ortaya çıktığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr.

Meme kanserinde erken teşhisin önemi

Meme kanserinin her 100 kadından 12’sinde ortaya çıktığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ediz Tevfik Özgan, erken teşhiste başarı oranının yaklaşık yüzde 98 olduğunu söyledi.
Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması sebebiyle oluşan tümördür. Meme kanserinin en bariz belirtisi, memede elle kontrol edildiğinde bir kitlenin ele gelmesidir. Doruk Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ediz Tevfik Özgan, bunun dışında radyoloji görüntüleme yöntemleri ile de tespit edilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Özgan, “Meme kanseri, kadınların en sık yakalandığı kanser türüdür. Her 100 kadından 12’sinin meme kanseri olduğu tespit edildi. Meme kanseri çok geniş alanda insanları tehdit etmektedir. Ailesinde meme kanseri olanlarda bu risk 4-5 kat artmaktadır. Birinci derece akrabalarda meme kanseri olan kişiler, kontrollerine akrabasının yakalandığı yaştan 10 sene önce başlamalıdır. 40 yaşında annesi meme kanserine yakalanan biri, 30 yaşında kontrollere başlamalıdır. Birinci derece akrabasında meme kanseri olmayan ve risk faktörlerini barındırmayan kişi ise, 40 yaşından itibaren tarama programlarına dahil olmalıdır. Ancak 20’li yaşlardan itibaren kişinin kendini muayene ve tarama programlarını uygulaması gerekir” diye konuştu.
Erken teşhisin hastalığın tedavisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Özgan, “Bu hastalığın erken teşhis edilmesi durumunda tamamen tedavi edilmesi mümkündür. Evre-1 meme kanseri olan hastanın tedavi sonrasında yüzde 98’i 5 sene içerisinde bu hastalıktan kurtulabilir. Evre-1 hastalıkta teşhis edilen bir hastanın uzvunu kaybetmesi mümkün değildir. Kanser son safhada fark edildiyse, başka organlara da yayılma riski vardır. Ancak ileri evre meme kanserinde de cerrahi sonrası ömür süresi anlamlı bir şekilde uzayabilmektedir. Hastalar bu sebepten dolayı hayatını kaybetmemektedirler” dedi.

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