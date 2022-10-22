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Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Her evde var: Hemen kurtulun

22.10.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser herhangi bir zamanda herhangi birinde ortaya çıkabilir. Ancak tamamen bu sinsi hastalığın insafına kalmış değilsiniz. Yeme içme düzeninize dikkat edip, hayatınızdan alkol ve sigarayı çıkararak kanser riskini önemli oranda düşürebilirsiniz. Bunların yanı sıra her evde bulunan temizlik ürünlerine karşı da çok dikkatli olmalısınız. Çünkü bazı temizlik ürünleri dört kanser türüne davetiye çıkarıyor.

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Her evde var: Hemen kurtulun

Uzman uyarıyor, ev temizlik ürünleri dört tür kanser riskini artırabilir. Temizlik ürünleri, kiri ve bakteriyi hedef alan kimyasallardan daha fazlasını içerebilir. İster mutfak tezgahlarınızı silerken ister duş başlığınızı ovarken, muhtemelen aklınızdaki son şey, elinizdeki temizlik ürününün kanser riskinizi artırabileceğidir.

MEME KANSERİNİ TETİKLİYOR

Breast Cancer UK, deterjanlardan temizleme spreylerine kadar bazı ev ürünlerinin meme kanseriyle bağlantılı endokrin bozucu kimyasallar (EDC'ler) olarak bilinen sentetik bileşenler içerebileceği konusunda uyarıyor.

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Konunun uzmanlarından Christina Hawkes konuyla ilgili verdiği bir röportajda şunları söyledi: “Ev temizlik ürünleri geleneksel olarak güçlü sentetik bileşenlerden oluşur, yani çok fazla endokrin bozucu kimyasal (EDC) içerirler. Bunlar genellikle plastik, böcek ilacı, kozmetik, gıda, temizleyici, oyuncak, giysi, boya, tıbbi ekipman, temizlik ürünleri, mobilya, mobilya ve elektronik gibi çeşitli ürünlerde bulunan sentetik veya insan yapımı kimyasallardır.”

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DÖRT KANSER TÜRÜNÜ TETİKLİYOR

Breast Cancer UK, meme kanserini yalnızca bu güçlü kimyasallarla ilişkilendirirken, Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders dergisinde yayınlanan araştırmalar da EDC'leri rahim kanserine bağladı.

Hawkes şunları ekledi: "EDC'ler meme, rahim, prostat ve tiroid kanserleri gibi hormona duyarlı kanserlerle bağlantılıdır. En büyük kanser riskini yaratan, genellikle uzun bir süre boyunca EDC'lere düşük düzeyde maruz kalmadır."

HAVALANDIRMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Her zamanki temizlik ürünlerinize bağlı kalmak istiyorsanız, uzmanın sunduğu başka bir ipucu, ev işleri yaparken yeterli havalandırma olduğundan emin olmaktır.

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Duş gibi kapalı alanlarda ürünlerle temizlik yapmaktan kaçının. Damlacıklar kolayca seyahat edip solunabileceğinden sprey kullanırken dikkatli olun.


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