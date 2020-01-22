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  4. Meme küçültme ameliyatı ile ağırlıklarınıza veda edin

Meme küçültme ameliyatı ile ağırlıklarınıza veda edin

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

Estetik standartlarından büyük olan memeler kadında hem kozmetik, hem psikolojik, hem de işlevsel bir takım sorunlara yol açmaktadır. Bu sebepten meme küçültme ameliyatı, plastik cerrahi girişimleri arasında en sık uygulananlardan biridir. Peki meme küçültme ameliyatı nasıl yapılmaktadır? Meme küçültme ameliyatının zararı var mıdır? İşte merak edilen sorularla meme küçültme ameliyatı...

Meme küçültme ameliyatı ile ağırlıklarınıza veda edin

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, bazı kadınların günlük yaşantılarına olumsuz etki büyük memeler için yapılan operasyon ve merak edilenler hakkında bilgilendirmede bulundu. Büyük ve sarkık memelerin yol açtığı rahatsızlıklar arasında, boyun, omuz ve sırt ağrısı, sutyenlerin omuzlarda oluşturduğu rahatsız edici oluklar, memelerde ağrı, meme altında kaşıntı ve kızarıklık bulunmaktadır. Ayrıca genç kızlardaki çok büyük memeler birtakım psikososyal sorunlara da yol açarak utanç duygusuna sebebiyet verebilmektedir.

MEME KANSERİ VE EMZİRME İLE OLAN İLİŞKİSİ

Belirli bir yaşın üzerinde ve ele gelen kitlesi olanlarda girişim öncesi mammografi gibi görüntüleme tekniklerinden yararlanılır. Daha sonra göğüslerin boyutları, deri ve meme bezi özelliklerine göre kullanılması gereken tekniğe karar verilir. Adet dönemlerinden önce göğüste gerginlik ve hassasiyet oluşuyorsa ameliyat bu döneme denk getirilmemelidir. Ailede meme kanseri varsa da bu durum mutlaka doktora bildirilmelidir.

Normal süt verme için süt kanallarıyla meme başına bağlantısı olan ve işlevsel meme dokusunun varlığı ve meme başının duyarlılığının olması gereklidir. Bu anatomik ve fizyolojik özellikleri bozmayan bir cerrahi girişim sonrasında emzirmenin bozulması söz konusu değildir.

OPERASYON NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİR?

Juvenil meme hipertrofisi olan genç kızlarda normal psikososyal gelişmenin etkilenmemesi için gelişmenin tamamlanmasından önce cerrahi gerekebilse de meme küçültme ameliyatları meme gelişmesini tamamladıktan sonra yapılır.

Operasyon genel anestezi altında yapılır. Meme küçültme ameliyatı için birçok yöntem tanımlanmıştır. Genel ilkeler, fazla deri, yağ ve meme dokusunun çıkarılmasından sonra meme derisi ve meme bezinin ayrı ayrı şekillendirilmesi; meme başı ve areolanın kanlanmasının ve duyusunun korunarak yeni anatomik yerine yerleştirilmesidir.

Bu ameliyatlar yönteme bağlı olarak değişik yerleşimli yara izleri ile sonuçlanmaktadır. İzler başlangıçta rahatsız edici olsa da, zaman içinde iyi sonuç verir. Ameliyat süresi kullanılan tekniğe bağlı olmak üzere 2-4 saat arasında değişir. Ameliyat sonrası 4. saatte ayağa kalkmanıza ve beslenmenize izin verilir. İşlemden sonra hastanede kalış süresi 1-2 gündür. Ameliyattan sonra hastaya 2 ay boyunca kullanmasını istediğimiz medikal bir sütyen giydirilir ve yara yerleri pansumanla kapatılır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel

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